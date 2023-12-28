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歌迷尖叫！五堅情唯一合體在台南倒數 這1天才可卡位

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市揭曉跨年演唱會由五堅情全台唯一合體在台南，倒數迎接2024及絢麗煙火 壓軸1小時滿滿演唱會等級表演。圖／台南市政府提供
台南市揭曉跨年演唱會由五堅情全台唯一合體在台南，倒數迎接2024及絢麗煙火 壓軸1小時滿滿演唱會等級表演。圖／台南市政府提供

大批粉絲敲碗想知道到底「2024台南好Young」跨年晚會壓軸嘉賓是誰？台南市政府今天決定提早公布壓軸彩蛋，是風靡亞洲，並在新加玻、馬來西亞、香港等地引起一股新天團旋風的台灣男團W0LF(S)五堅情（賴晏駒、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉），31日晚間壓軸登場獨秀1小時，屆時除了有精心安排的舞蹈、歌曲，還有專為粉絲量身打造的演唱會等級超精彩節目，不只吸睛，更是首見，超高規格請大家拭目以待。

五堅情每位成員能唱、能跳、能主持更跨及戲劇，而這次也即將合體在台南好Young跨年晚會，地點就在永華市政中心西側廣場，且是五堅情全台唯一合體的跨年演出，完整1小時演唱會等級的表演。如果你已錯過今年3月的香港五堅情演唱會，也無法趕上7月的馬來西亞演唱會，那麼，12月31日「台南好Young」跨年演唱會，絕對不能再錯過了。

主辦單位新聞及國際關係處提醒，根據氣象預報，12月31日跨年當天最低溫約僅有13度，請粉絲們做好保暖工作，健康的快樂地享受跨年晚會。主辦單位也表示提前用紙板佔位除了會造成環境髒亂，另外也會有公平性問題，所以已經在西側草皮現場張貼公告，12月30日（周六）才開始開放民眾到場親自排隊，將不定時執行清場作業，並將移走現場占位物品並不負責保管，且有鑑於低溫氣候，建議粉絲們當天再來即可。

台南市長黃偉哲市長表示，台南的耶誕及跨年卡司，就是要大家記住台南，因此「台南耶誕及跨年卡司只有一個原則，沒有最好，只有更好！」連續4年來台南跨年的五堅情成員賴晏駒（小賴）現身日前的記者會強調「台南除了有最濃的人情味，有最好吃的小吃，最好逛的巷弄文化之旅，當然還有最暖心的市長，每一次都給大家最讚的耶誕跨年活動」。

這次也是五堅情成員連續4年參加台南耶誕跨年系列活動，屆時將在台上陪大家一起倒數迎接臺南400。黃偉哲強調，台南以辦喜事的心情熱鬧迎接2024「臺南400」，努力規劃精彩的卡司與表演內容，目的就是要吸引各縣市民眾參與、並與世界各地的朋友交陪、做朋友。

12月31日是縣市合併以來，首次永華及新營兩地同日舉辦跨年活動，深具歷史意義，雙金歌王歌后艾怡良、陳建瑋，超人氣創作才子婁峻碩在台南新營跨年。

永華場次有來自日本的時尚教主卡莉怪妞、韓流女神金世正攜師弟團VERIVERY來台南，創作天王周興哲、天團五堅情、持修等重磅卡司，請大家把跨年夜留給台南，尤其是今年跨年倒數後，就是拉開「台南400」的重要序幕，明年新的開始，來台南「白天看蘭展、晚上賞燈會」。

台南市揭曉跨年演唱會由五堅情全台唯一合體在台南，倒數迎接2024及絢麗煙火 壓軸1小時滿滿演唱會等級表演。圖／台南市政府提供
台南市揭曉跨年演唱會由五堅情全台唯一合體在台南，倒數迎接2024及絢麗煙火 壓軸1小時滿滿演唱會等級表演。圖／台南市政府提供

跨年晚會 馬來西亞

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