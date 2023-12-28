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你打卡了嗎？台南銀座通「五福商店」90年老屋修繕重現

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲在臉書搶先曝光，分享位在台南市中西區中正路上超華美的日式建築五福站店修復完工。圖／取自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲在臉書搶先曝光，分享位在台南市中西區中正路上超華美的日式建築五福站店修復完工。圖／取自黃偉哲臉書

這麼美的五福商店，你打卡了嗎？台南市長黃偉哲在臉書搶先曝光，分享位在台南市中西區中正路上超華美的日式建築，經過修復、 洗滌風塵，最近掀開施工圍幕，再現風華，這是繼「林百貨」已列市定古蹟之外，唯一仍保留巴洛克風格有華麗浮雕的老建築，將成為中正路上的新地標。

黃偉哲貼文表示，說到台灣近代的百貨公司，除了大家熟知的菊元百貨、林百貨，台南第一間由台灣人楊添賜創立經營的五福商店，自1930年遷移到銀座通（今中正路）後，至今依然矗立。

透過文化部「私有老建築保存再生計畫」與市府「好舊。好 - 台南市歷史街區振興補助計畫」，以及屋主家族的共同努力下，歷經數年的修繕，讓將近百年前的美，再次重現在世人面前。

黃偉哲表示，欣賞五福商店最好的方式，莫過於慢慢地散步、佇足，在冷冷的天氣，捧著一杯熱咖啡或熱茶，飄升的霧氣，讓思緒隨著建築緩緩穿越時空。

臉書台南式也分享五福商店的歷史和保存過程，五福商店是由楊添賜在1914年創立，並於1928至1930年遷移到中正路現址的華麗新店鋪，整條銀座通(今中正路)上除了林百貨之外，還聚集了許多百貨商行，而五福商店就是規模較大的商店之一。裡頭除了販賣各式日洋雜貨、化妝品、唱片、留聲機、肥皂，還有賣生命保險和火災保險等等。

後來這棟老屋曾經租給他人使用，也曾因分割成兩個店面所以將門面上的柱子從四根改成三根，不過整體建築狀況大致上仍保持的還算不錯，曾於2016年傳出售屋消息，經過家族內部數年的整合後，終於確定保留，也由於五福商店的建築樣式十分精美華麗，建築立面相當具有藝術保存價值，因此老屋的修繕也獲得不少支持，尤其是立面修復的部分更是獲得文化部最高的80%補助。台南市獲補助案例中規模最大。

整棟建築修回消失的「福」字以及「GOFUKUSHOTEN」店名，位於下方的「歐米百貨」、「五福商店」、「階上卸部」等字樣這次也一併完成修復，甚至連原本三根柱子都修復回四根了！也希望五福商店的成功案例能引領起更多台南老屋的修復再生！

日式建築

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