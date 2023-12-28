你打卡了嗎？台南銀座通「五福商店」90年老屋修繕重現

這麼美的五福商店，你打卡了嗎？台南市長黃偉哲在臉書搶先曝光，分享位在台南市中西區中正路上超華美的日式建築，經過修復、 洗滌風塵，最近掀開施工圍幕，再現風華，這是繼「林百貨」已列市定古蹟之外，唯一仍保留巴洛克風格有華麗浮雕的老建築，將成為中正路上的新地標。

黃偉哲貼文表示，說到台灣近代的百貨公司，除了大家熟知的菊元百貨、林百貨，台南第一間由台灣人楊添賜創立經營的五福商店，自1930年遷移到銀座通（今中正路）後，至今依然矗立。

透過文化部「私有老建築保存再生計畫」與市府「好舊。好 - 台南市歷史街區振興補助計畫」，以及屋主家族的共同努力下，歷經數年的修繕，讓將近百年前的美，再次重現在世人面前。

黃偉哲表示，欣賞五福商店最好的方式，莫過於慢慢地散步、佇足，在冷冷的天氣，捧著一杯熱咖啡或熱茶，飄升的霧氣，讓思緒隨著建築緩緩穿越時空。

臉書台南式也分享五福商店的歷史和保存過程，五福商店是由楊添賜在1914年創立，並於1928至1930年遷移到中正路現址的華麗新店鋪，整條銀座通(今中正路)上除了林百貨之外，還聚集了許多百貨商行，而五福商店就是規模較大的商店之一。裡頭除了販賣各式日洋雜貨、化妝品、唱片、留聲機、肥皂，還有賣生命保險和火災保險等等。

後來這棟老屋曾經租給他人使用，也曾因分割成兩個店面所以將門面上的柱子從四根改成三根，不過整體建築狀況大致上仍保持的還算不錯，曾於2016年傳出售屋消息，經過家族內部數年的整合後，終於確定保留，也由於五福商店的建築樣式十分精美華麗，建築立面相當具有藝術保存價值，因此老屋的修繕也獲得不少支持，尤其是立面修復的部分更是獲得文化部最高的80%補助。台南市獲補助案例中規模最大。

整棟建築修回消失的「福」字以及「GOFUKUSHOTEN」店名，位於下方的「歐米百貨」、「五福商店」、「階上卸部」等字樣這次也一併完成修復，甚至連原本三根柱子都修復回四根了！也希望五福商店的成功案例能引領起更多台南老屋的修復再生！