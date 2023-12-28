飲料店、旅宿不用一次性杯具、備品入法 嘉義市訂淨零永續條例草案

嘉義市長黃敏惠就職5周年記者會，呼應聯合國及台灣淨零永續目標，宣示「新永續‧出發」，為達成2050淨零排放目標，市府擬定「嘉義市淨零排放永續管理自治條例草案」共35條，預定明年5月提報議會定期會審議，其中與民眾生活相關的飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯，旅宿業停止供應一次性盥洗用具將入法。

環保局說，針對永續淨零排放，環境部會立法，目前多個直轄市也立法報環境部，市府提前立法上路，未來配合環境部全國性立法，其中飲料店、旅宿不提供一次性杯具備品，給業者緩衝期，會全國同步實施。

環保局說，淨零永續自治條例草案已辦公聽會，草案重點：公部門帶頭全面落實部門節電、綠色採購、持續推廣電動化或無碳化運具、加強宣導資源循環再利用，飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯、旅宿業將停止供應一次性備品等，草案未訂罰則。

環保局以漸進鼓勵方式推動永續，上個月新永續淨零成果記者會暨產業淨零論壇，表揚首間獲金級認證的環保標章旅館兆品酒店，鼓勵旅客自備盥洗用具，提供洗髮精等沐浴品也採對環境衝擊較低的產品；遠東百貨經標準化過程鑑別公司內部能源耗用及碳排放量，管控大宗耗能及碳排項目，成為節能永續典範

環保局在湖子內打造「綠能永續循環園區」，包括底渣再利用廠、飛灰穩定化物暫存場、資源回收細分類廠、廚餘再利用廠及灰渣掩埋場等五大工程，完工後可確保垃圾自主處理能力，創造綠金經濟。

針對飲料店不提供塑膠一次用飲料杯，旅宿業停止供應一次性盥洗用具入法，多家飲料店、旅宿業者、消費者、旅客說，環境部早就公告此做法，他們願意配合，業者希望新法上路前，給足夠緩衝期，共創業者、消費者及環境永續三贏。