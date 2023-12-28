嘉市樹木修剪開課 首辦認證考試

聯合報陽光行動專題監督路樹管理的漏洞，引發回響，嘉義市政府去年起就分3年編列2千萬元防治褐根病，本周首辦「景觀樹木修剪教育訓練暨認證考試」，65人上課並接受學科、術科測驗；市府表示，未來目標修剪樹木者都具證照，且明年導入行道樹健檢，委外用目視、儀器檢測樹的健康狀態。

市府25、26日開辦修剪樹木課程，包含「看、做、防護」，監看樹木有哪些枝葉需要修剪，然後使用正確修剪方法，減少樹木傷口及復原時間，因樹木修剪屬危險性工作，也教導執行時該注意的細節、防護措施。

市府指出，參加65人有市府承辦業務人員，例如總務、技工、工友等，另還有配合市府標案景觀廠商，反應熱烈，學員認為考題專業有挑戰性，考試部分並非全數通過，未來每兩年開辦一次認證課程。

建設處長田長沛說，近年「褐根病」蔓延成為關注焦點，今年執行6400平方公尺褐根病區域殺菌消毒，明年將導入行道樹健檢，會透過目視和儀器檢測，針對過去樹木倒伏地點、人行空間周邊行道樹，以及榕樹、黑板樹等不耐風樹種，目標確認4300棵樹健康狀態。

田長沛也說，期待透過景觀樹木修剪、褐根病防治及行道樹健檢等計畫，兼顧安全同時為城市撐起1把綠色的傘。