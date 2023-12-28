台南停車收費新制 明年縮短2小時

台南市停車收費管理新制上路，明年元月起，全市路邊停車格及人工開單路外停車場收費時段縮短2小時。圖／南市交通局提供 台南市政府昨天宣布停車收費管理新制，明年1月起全市路邊停車格、人工開單路外停車場，收費時段縮短2小時，原本每日上午8點至晚間10點改為到晚間8點，不過中西區、北區共5條高使用率的路段維持不變。對此，有議員批「此兩區是二等公民？」不應分兩種制度；市府解釋，都有評估過停車需求。

交通局長王銘德說，沒縮短收費時間的路段，經觀察車格使用率都超過9成，若縮短收費時間，會造成實際有需要的人反而沒地方停車，因此仍收費至晚間10點。

交通局表示，鑒於南市公有停車場收費時段從實施收費以來不曾調整，經分析各時段停車使用率，整體路邊停車需求超過95%集中在上午8點至晚間8點，也參考其他5都作法，決定每天收費截止時間提前2小時，1個月內會更新收費牌面的時段資訊。

不過，中西區中正路的環河街至西門路段、府前路的環河街至西門路段、金華路的府前路至民生路段、海安路的成功路至民族路段，以及北區海安路的成功路至臨安路段，市府分析因周邊具夜間商業活動、晚間8點後停車格使用率都超過9成，維持收費至晚間10點。

市議員陳怡珍認為，收費時段縮短2小時原是立意良善的政策，卻限制中西區及北區5條路段，難道市府聲稱要減輕民眾負擔只做一半，這兩區民眾是二等公民嗎？應針對停車收費時段採取一致性措施，不要一市兩制。

議員沈震東說，5條路段被排除，作法較沒那麼公平，因其中有商業行為的區段大多在假日，台南本身有許多觀光景點，理應一視同仁、不要分段收費做區隔。

王銘德回應，經統計，若縮短收費2小時，占不到整天停車收費金額5%，且考量民眾停車負擔，因此實施這一措施，會再關注後續情形。