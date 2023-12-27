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雲林承辦後年全運會 15億元打造國際級主場館

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
後年全國運動會由雲林縣主辦，縣政府斥資2億元整修競賽場地，圖為斗南田徑場。記者陳苡葳／攝影
後年全國運動會由雲林縣主辦，縣政府斥資2億元整修競賽場地，圖為斗南田徑場。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府承辦後年全國運動會，縣長張麗善今天在斗南田徑場主持籌備處揭牌儀式，賽會標誌、標語及主視覺「雲林競豔，精彩無限」首度亮相，並宣布有34項競賽種類，另霹靂舞將納入2024巴黎奧運正式項目，屆時也納為全運會的正式項目培育優秀選手，將以最高規格品質、嶄新運動設施及優質服務迎接這場全國性運動賽事。

雲林縣2021年承辦全中運受到裁判、教練、選手及觀賽民眾肯定，張麗善說，睽違20年縣府再次承辦全運會，將延續專業經驗「辦好辦滿」，籌備處今由議長黃凱偕及多名縣議員、教育部體育署組長藍坤田、縣府教育處長邱孝文及斗南鎮長沈暉勛等人見證開始運作。

張麗善指出，籌備處設立行政、宣傳、服務、典禮、培訓及競賽等6部31組，34項競賽種類分別安排在41個競賽場地進行，其中有9項在外縣市的專業場地辦理，其餘均在縣內，縣府斥資2億元整修中。

正在新建虎尾高鐵運動園區作為全運會主場館，張麗善表示，園區以國際級規格打造400公尺全新田徑場，經費達15億元，觀賽區可容納1萬5000人，預計2025年7月完工，通過驗收後立即銜接10月18至23日登場的全運會；北辰國小新建排球館、高鐵特定區斗教用地新建溜冰場則在細部設計中。

張麗善說，縣府去年啟動全運會績優選手培訓金計畫，聘請20名專業教練針對在全運會奪牌的優秀選手發放每月6000元至2萬5000元不等補助費，提供無憂的訓練環境備戰，屆時上戰場展現硬實力，為雲林爭光。

雲林縣政府承辦後年全國運動會，籌備處今在斗南田徑場正式運作。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府承辦後年全國運動會，籌備處今在斗南田徑場正式運作。記者陳苡葳／攝影
後年全國運動會由雲林縣主辦，縣長張麗善（前排左九）今天在斗南田徑場主持籌備處揭牌儀式，會後與執行團隊合影。記者陳苡葳／攝影
後年全國運動會由雲林縣主辦，縣長張麗善（前排左九）今天在斗南田徑場主持籌備處揭牌儀式，會後與執行團隊合影。記者陳苡葳／攝影
後年全國運動會由雲林縣主辦，縣政府斥資2億元整修競賽場地，圖為斗南田徑場。記者陳苡葳／攝影
後年全國運動會由雲林縣主辦，縣政府斥資2億元整修競賽場地，圖為斗南田徑場。記者陳苡葳／攝影

張麗善 運動 雲林

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