雲林跨年嗨翻 全縣三場高空煙火登場迎新年

迎接2024年，雲林縣跨年、元旦活動滿檔，西螺大橋旁西側草坪、斗六膨鼠森林公園及劍湖山世界主題樂園都將舉辦跨年晚會並施放高空煙火，元旦當天縣府在虎尾鎮圖書館、莿桐鄉公所在公所前舉辦升旗典禮，讓民眾元旦連假不愁無處去。

西螺鎮公所今召開記者會宣布，將在西螺大橋西側草坪舉辦「high翻紅橋」跨年晚會，施放300秒跨年煙火，31日活動從下午5時開始，公所設計四個階段節目，包括在地團隊演出，兒童歡樂時光則邀請兒童界的Super idol MOMO家族，另有長輩喜歡的台語金曲，邀請新人樂團歐巴尚青、陳淑萍、秀蘭瑪雅以及抖音爆紅的向蕙玲。

跨年壓軸演出則有藝人黃霆睿、黃奕儒、星光幫潘裕文，以及神祕歌姬壞特，西螺鎮長廖秋萍表示，跨年活動當天有市集活動、摸彩，加上藝人輪番演出，要讓鎮民嗨到元旦凌晨一時。

劍湖山世界主題樂園推出雙跨年活動，12月29至31日三天施放煙火秀，元旦連假期間當日壽星購票只要1元，今年與kkday合作，推出「愛遊劍湖山世界」好禮獎不完抽獎活動，到劍湖山跨年，就有機會抽到雙人來回機票，更多活動詳情請洽劍湖山世界官網。

劍湖山世界12月30日首波跨年活動在小威の海盜村維京沙灘舉辦，晚上6時50分將在幸福廣場施放高空煙火秀，12月31日跨年夜，由主持人蔡昌憲、DJ童童，依序帶領蔡多多、Miusa、SOUL BEATS、榕幫、Yappy、翊庭、KIRE、采子、徐暐翔、163 braces、李晉瑋、未來少女－紫月光等演出，摩天輪跨年煙火將與400台無人機結合，帶來精彩的888秒跨年大秀。

斗六市公所將在膨鼠森林公園舉辦跨年晚會，邀請藝人李杰明、陳忻玥、李晉瑋、大嘻哈時代2「混血女聲」Majin、「金牌阿卡貝拉」AISA矮薩人聲樂團、「鐵肺才女」吱吱郭芝吟，及多次入圍金曲獎的龐克搖滾樂團-TRASH壓軸演出演出，此外，現場將施放180秒的高空煙火秀。

跨年後元旦當天仍有許多活動，雲林縣政府將於元旦當天上午8時在虎尾圖書館前廣場舉辦升旗典禮，當天入場可獲得摸彩券、小國旗及白蘿蔔，數量有限，送完為止。