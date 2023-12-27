新冠疫情升溫？黃偉哲呼籲長者有疫苗就先打

近期天氣降溫，全台各地新冠疫情及流感似有升溫趨勢，台南自今年3月迄今達388例新冠重症死亡病例，而流感死亡人數也達32例，不容忽視，對此市長黃偉哲說，近期許多國家已開始拉警報，台灣不可能置身事外，呼籲民眾及長者有疫苗就趕緊打，才能保障自身健康安全。

黃偉哲表示，今年台南因流感病毒死亡人數達32例，而新冠疫情近期也有升溫的情況，統計至目前共有388例重症死亡案例，顯示疫情無法鬆懈，呼籲年長者或免疫力較弱的朋友，要記得接種新冠疫苗，且因每次接種疫苗保護力效期有限，需持續接種，才能有效保護自身健康。

衛生局進一步說明，統計今年自3月20日以來，新冠重症死亡病例數達388例，其中65歲以上長者多達348例，近日部分國家已開始重申防疫令，台南也會密切監測疫情變化。

衛生局表示，目前各醫療院所都有提供新冠疫苗施打，且適逢農曆過年連假即將來臨，不少民眾有出遊、出國計畫，因此也增加各地疫苗施打打氣，呼籲民眾及長者若今年尚未接種莫德納XBB.1.5疫苗，或需施打流感疫苗，可趕緊至住家鄰近衛生所或合約醫療院所預約接種，年滿65歲以上長者接種疫苗可再另外領取500元等值禮券。