防路樹倒伏 嘉市景觀樹木修剪訓練開課、明年為路樹健檢

國內路樹倒伏造成死傷事件頻傳，修剪路樹效率引發嘉市議員關切，市府為護樹去年起分3年編列2000萬元，防治「褐根病」，為提升景觀樹木修剪專業，市府建設處日前首次開辦「景觀樹木修剪教育訓練暨認證考試」，明年建立行道樹健檢制度，讓城市綠化安全美觀。

25、26日開辦課程，配合認證考試及證照核發，強化執業人員樹木修剪正確觀念。課程內容包含「看、做及防護」，學員認同考題專業有挑戰性。建設處說，課程內容「看」：監看樹木有哪些枝葉需要修剪（含枯枝、病枝等）；「做」：使用正確修剪方法，減少樹木傷口及復原時間。

「防護」：樹木修剪屬危險性工作，執行該注意哪些細節及防護措施。課程邀請市府承辦業務人員，以及配合市府標案景觀廠商計65人參與訓練，反應熱烈，未來每2年開辦一次認證課程。

建設處長田長沛說，景觀樹木維護不僅為了美觀，也也攸關安全。近年國內傳出枯枝掉落砸傷路人、颱風天風速過大，罹患褐根病導致樹木倒伏等事件，期待課程增進施工人員景觀樹木修剪專業職能，對樹木修剪要求達成共識。

田長沛表示，近年「褐根病」蔓延成為關注焦點，為防患未然，市府去年起分3年編列2000萬元防治褐根病，今年執行6400平方公尺褐根病區域殺菌消毒。明年導入行道樹健檢，針對過去有樹木倒伏地點，以及榕樹、黑板樹等不耐風樹種，以及人行空間周邊行道樹進行檢測，目標以觀察搭配儀器為4300棵樹確認健康狀態。

公園綠蔭與行道樹兼具綠化城市、防風以及防噪音等多樣功能，期待透過景觀樹木修剪、褐根病防治及行道樹健檢等計畫，在兼顧安全同時，為城市撐起一把綠色的傘，為城市帶來永續與盎然生機。