黃敏惠4任市長破自治史紀錄 第2個就職5周年高喊「新永續‧出發」

嘉義市長黃敏惠4任市長、破地方自治紀錄，上午在市府中庭舉行第2個5周年就職記者會，議員、里長出席，會場布置如金馬獎典禮，黃敏惠拿「長紅木樹苗」，率市府團隊各拿「金露花」樹苗盆栽，放置舞台廢枕木拼構的嘉市地圖道具上，宣示「新永續‧出發！」透過直播向來賓及市民報告施政成果，演說40多分鐘，搭配大螢幕播放施政成果照片。

黃敏惠說，市府團隊與國際同步，以聯合國SDGs17項永續發展指標為施政基底，擘劃十大旗艦計畫藍圖，建構韌性城市、活化土地再利用，打造低碳永續健康家園，感謝市民、議會支持，與市府團隊「共同寫歷史、作伙拼未來」，未來透過「跨域交流、城市加速、影響擴大」三部曲，建構全齡共享、世代宜居幸福城市。

記者會Flag復雷閣街舞團隊表演「永續」主題熱情舞蹈揭幕，首先播放今年施政成果影片，連3年奪「永續城市特優獎」、連2年蟬聯「最佳首長信任獎」；天下雜誌永續幸福城市大調查，獲施政滿意度全國第一；「遠見雜誌」縣市長施政滿意度再蟬聯五星市長；經濟日報「幸福城市」及高民意度。

黃敏惠回首5年前2019年就職，施政以「Fighting 1」為主軸，展現市府團隊拚戰精神；2020年新冠肺炎疫情爆發，嘉市上下一心凝聚前進力量，突破疫情三級警戒嚴峻挑戰；2021年自我超越；2022幸福ing，展現亮眼市政成果。

黃敏惠說，面對極端氣候，推動重大橋梁通港橋、軍輝橋改建，打通番仔溝橋通洪斷面；東義路及盧山橋改建工程改善積淹水，榮獲公共工程金質獎及優良工程金安獎雙金肯定。持續整建雨水下水道，建置率近8成，汙水下水道接管戶數，5年突破萬戶飆升近20倍，灑進陽光，成為社區新亮點。

湖子內區段徵收完工，形塑優質生活環境，成為新興蛋黃區。建國二村、復興新村市地重劃，帶動東區大進步；推進民族國小西側土地公辦都更，成為中彰雲嘉首件公辦都更成功招商案例；「友忠好室」、「博愛安居」、「安寮好室」3處500戶社會住宅，配合中央再提供三處公有土地興建社宅，落實居住正義。

以城市設計治理，打造低碳永續健康家園，市區電動公車搭乘人次5倍成長，突破60 萬；全市共146站公共自行車Youbi e，里里有站點，上線至今突破415萬騎乘人次，周轉率每車超過4轉，非六都第1名；迄今「零」單車失竊率紀錄，全國唯一。爭取交通平權，嘉義TPASS 399通勤月票也將明年1月啟用。