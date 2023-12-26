台南劃設全國最大空品維護區 成大成指標 車輛沒定檢會受罰

台南市環保局繼奇美博物館及台南都會公園、安平商港區域劃設為空品維護區，今天再公告成功大學及附設醫院區域為空品維護區，也是目前國內面積最大，以及同時有大學、醫院的空品維護區。目前是宣導期，預計明年11月1日起管制，未依規定實施檢驗的柴油車、機車車主將吃上罰單

台南市環保局表示，此空品維護區管制範圍86萬平方公尺，包含東豐路、前鋒路、林森路二、三段及大學路所涵蓋的光復、成功、自強、力行、成杏、敬業校區及附設醫院區域與周邊道路。管制生效後，出廠滿3年以上柴油大客車、大貨車及小貨車，須具備1年內排煙檢驗合格紀錄；出廠滿5年燃油機車則需完成最近一次定檢合格，才可進入空品維護區管制範圍，違者將依空氣汙染防制法處500元至6萬元罰鍰，希望透過實際管制作為，保障數萬師生、醫護人員與就醫民眾呼吸健康。

副市長趙卿惠感謝成功大學校方及師生的支持與配合，讓空品維護區能夠順利推動，成為雙方合作優良典範。此空品維護區劃設，將成為全台校園空品維護區中，管制面積最廣、涉及人數最多、知名度最高、更是全台首處大專院校與醫院結合的空品維護區，後續也將成為全國性指標，帶領全國更多大專院校及醫院區域共同響應維護空氣品質。

環保局長許仁澤表示，自今日起至明年11月1日為宣導期，將於空品維護區附近設置宣導標示牌，後續更將啟用車牌辨識系統，向未符合管制規定的車輛寄發排煙檢測通知，避免受管制車輛車主因不知規定而受罰。他說，之前將奇美博物館及台南都會公園、安平商港區域劃設為空品維護區，成效良好，降低細懸浮微粒、一氧化碳26%至30%，成大劃設後，若成效好將擴及其他大學、醫院，未來也會推到商業區。

成大副校長李俊璋說，未來是綠能時代，非常支持環保局在成大推動空品維護區，目前已向師生廣加宣導，希望將淨零排碳的概念融入校園之中。他說，之前學生有疑慮，擔心個資外洩以及被罰等問題，經解說及宣導，學生轉而接受。