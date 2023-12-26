台南新光三越中山店7度蟬聯地王 每坪114萬元

台南市地價及標準地價評議委員會評定通過2024年公告土地現值及公告地價，公告土地現值較2023年上漲3.65%，公告地價則較去年漲5.62%。新光三越中山店，以公告土地現值每平方公尺34萬5千元（每坪約114萬元），第7度蟬連全市地王。

地政局統計，2024年地價作業調查期間（2022年9月2日至2023年9月1日），全市一般正常交易價格漲幅約3.41%，為適時反應市價變動狀況及兼顧稅賦負擔合理化，地價評議委員會綜合考量衡酌後，評定全市2024年公告現值含整體開發區專案平均調幅為3.65%，其中一般土地公告現值調整2.85%。

南市「地王」仍由位處中山路、民族路及西華南街路口的商業區的新光三越中山店蟬連，公告現值為每平方公尺34萬5千元（每坪約為114萬元），「地后」是西門路一段商業區的新光三越新天地店，公告現值為每平方公尺32萬9千元（每坪約為109萬元）。全市調整結果，將於明年1月1日公告。

公告現值漲幅較大的地區分別為麻豆區（6.19%）、善化區（5.77%）、歸仁區（5.60%）及新市區（5.03%）。調幅較高的區段主要為市地重劃、區段徵收等新興開發地區，近期開發完成後，公告現值占一般正常交易價格比例仍未達9成。整體而言，本次調整針對一般地區緩漲，對於開發區交易熱絡、市價上漲較多的地區則給予較大漲幅，以實現賦稅公平。

地政局長陳淑美說明，本次公告地價含整體開發區專案的平均調幅5.62%，其中不含開發區土地平均公告地價調幅為4.09%，主要反應公共建設完善、環境改善、土地使用分區變更帶來的價值提升與地方繁榮的效應，一般民眾自用住宅用地地價稅增加不多。

公告地價漲幅較大地區分別為歸仁區（14.12%）、永康區（12.08%）及善化區（11.23%），主要因高鐵特定區、永康鹽行國中區段徵收區及南科地區等開發區，因開發完成區內土地交易熱絡，帶動區域房地產交易價格提升，且該3個行政區公告地價占一般正常交易價格比例仍遠低於全市平均值。

而公告地價占一般正常交易價格比較高地區的龍崎區、楠西區、學甲區、北門區及東山區，則公告地價持平或調幅較小。在綜合考量臺南市整體不動產市場發展趨勢、社會經濟情勢、財政稅收，及兼顧民眾稅負公平性、合理性及負擔能力下，全市1萬3718個地價區段中，調漲的區段7272個，調降的區段數25個及持平的區段數6421個。