新營全民運動館動工 後年完工

台南溪北地區政經中心新營區，市府與體育署共投入逾2億元在南瀛綠都心公園新建全民運動館，市長黃偉哲昨天動土，指出為地上3層樓的綜合運動館，預估2年後完工。市府表示，另座中央補助的安南區全民運動館6月動工，完工日期與新營差不多，市府還自籌經費再規畫3處全民運動館。

市府說明，新營全民運動館基地位於民治路與信義街路口，共2985坪，有1座籃球館、4座羽球場、2座羽球專用場、健身房、體適能中心、韻律教室、兒童及全齡體能訓練場、雙環漫步道及行政辦公區等。

黃偉哲、多名民代等一起執鏟動土；黃偉哲說，運動館立於公園景觀湖畔，大量退縮及開窗形成環狀半戶外空間，並於周邊設計雙環漫遊步道，打造環場系統使人流提升，進而帶動內部空間使用率，也是適合三代同堂的活動場館。

立委賴惠員說，大新營地區運動人口眾多，長期缺少現代化運動設施，此次她成功爭取運動館落腳，讓新營能更宜居樂活；中營里長蔡牧謙開心地說，大新營鄉親等這一天好久了。

體育局長陳良乾表示，自籌經費規畫新建永康、仁德、善化全民運動館，另也與學校合作打造運動中心，包括遠東科大、長榮大學、台南高商、台首大、南榮科大等，遠東科大已使用中，預計後年底全部上路。