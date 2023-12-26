快訊

涉違選罷法 屏縣議長周典論收押禁見、周孟蓉50萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新營全民運動館動工 後年完工

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
投入逾2億元 ，台南新營全民運動館昨動工，市長黃偉哲（右三）帶領與會人士動鏟，預估2年完工。記者謝進盛／攝影
投入逾2億元 ，台南新營全民運動館昨動工，市長黃偉哲（右三）帶領與會人士動鏟，預估2年完工。記者謝進盛／攝影

台南溪北地區政經中心新營區，市府與體育署共投入逾2億元在南瀛綠都心公園新建全民運動館，市長黃偉哲昨天動土，指出為地上3層樓的綜合運動館，預估2年後完工。市府表示，另座中央補助的安南區全民運動館6月動工，完工日期與新營差不多，市府還自籌經費再規畫3處全民運動館。

市府說明，新營全民運動館基地位於民治路與信義街路口，共2985坪，有1座籃球館、4座羽球場、2座羽球專用場、健身房、體適能中心、韻律教室、兒童及全齡體能訓練場、雙環漫步道及行政辦公區等。

黃偉哲、多名民代等一起執鏟動土；黃偉哲說，運動館立於公園景觀湖畔，大量退縮及開窗形成環狀半戶外空間，並於周邊設計雙環漫遊步道，打造環場系統使人流提升，進而帶動內部空間使用率，也是適合三代同堂的活動場館。

立委賴惠員說，大新營地區運動人口眾多，長期缺少現代化運動設施，此次她成功爭取運動館落腳，讓新營能更宜居樂活；中營里長蔡牧謙開心地說，大新營鄉親等這一天好久了。

體育局長陳良乾表示，自籌經費規畫新建永康、仁德、善化全民運動館，另也與學校合作打造運動中心，包括遠東科大、長榮大學、台南高商、台首大、南榮科大等，遠東科大已使用中，預計後年底全部上路。

運動 黃偉哲 台南 賴惠員

延伸閱讀

黃偉哲就職滿5週年 期待台南迎向下一個輝煌

就職5周年 台南市長黃偉哲：以科技、智慧、永續迎下一個400年輝煌

台南市藝術與美感教育創佳績 官田國中、億載國小奪全國貢獻獎

捱過原物料飆漲 台南市東山國小文教中心歷經4年啟用

相關新聞

虱目魚凍死3萬尾 搶收撈到手軟

近日冷氣團造成低溫，雲林沿海地區4天前最低溫10度，台西鄉等地魚塭傳出寒害，縣府統計，沿海地區約3萬多尾虱目魚凍死；另，...

新營全民運動館動工 後年完工

台南溪北地區政經中心新營區，市府與體育署共投入逾2億元在南瀛綠都心公園新建全民運動館，市長黃偉哲昨天動土，指出為地上3層...

阿里山林鐵 瞭望席360度旋轉

阿里山森林鐵路昨天歡慶通車111周年，林業及自然保育署結合嘉市「北門車站」整修啟用、發表阿里山林鐵「栩悅號」列車，瞭望席...

結合酪梨與甜根子草 台南大內石子瀨雕像啟用

台南市大內區石子瀨社區今舉行酪梨紀念雕像啟用典禮，整座酪梨雕像和底座，更全是以甜根子草為基底製成的紙漿打造，成為社區推廣...

台南衛星變異點通報數年減4成 地政局：聯合稽查已見成效

台南市近5年衛星變異點監測通報數8700多件，台南市政府地政局今表示，國土署近年衛星拍照技術精進及拍攝頻率提高，通報數因...

縣長落款出自他手 翁章梁稱：蕭吉川是「虛的縣長」

嘉義縣文化獎今年邁入第2屆，蕭吉川深耕書法60年獲文化貢獻獎，縣長翁章梁今頒獎時笑稱，公文上縣長落款出自蕭吉川之手，他是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。