快訊

涉違選罷法 屏縣議長周典論收押禁見、周孟蓉50萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里山林鐵 瞭望席360度旋轉

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
阿里山森林鐵路首輛生態列車「栩悅號」昨天發表，不少鐵道迷前來體驗。記者李宗祐／攝影
阿里山森林鐵路首輛生態列車「栩悅號」昨天發表，不少鐵道迷前來體驗。記者李宗祐／攝影

阿里山森林鐵路昨天歡慶通車111周年，林業及自然保育署結合嘉市「北門車站」整修啟用、發表阿里山林鐵「栩悅號」列車，瞭望席可360度旋轉，飽覽沿途風光。林保署長林華慶致詞說，明年林鐵將全線通車；市長黃敏惠指出，將爭取建設輕軌，未來到嘉義「5鐵共構」，將林鐵文化推向國際舞台。

北門車站5月起進行空間改造及修繕，完整導入阿里山林鐵視覺識別系統，以火車紅、森林綠、晨光白色妝點車站細節，還有國產材特色售票口、金屬材質車站招牌，形塑阿里山旅程新入口，今起提供票務、旅運服務。

林保署阿里山林業鐵路及文化資產管理處長黃妙修說，栩悅號是林鐵百年來首輛以生態為主題設計的改裝列車，以台灣特有、「阿里山迎賓鳥」之稱的栗背林鴝為發想，採用雄鳥藍色羽毛及橘色領巾作為外觀顏色搭配、雌鳥淺黃羽色作為內裝設計，車廂有包廂席、瞭望席等巧思空間，更是國內首列有透明駕駛室的車輛，預計明年4月正式上路。

黃敏惠、林華慶等人參加慶祝通車周年典禮，栩悅號停靠於北門車站月台，以響亮鳴笛聲應和，讓現場歡呼連連。林鐵處指出，慶祝栩悅號亮相，推出2款特色商品，其中「栩悅號車頭牌徽章」以實物等比例縮小製成，限量販售。

阿里山 北門 黃敏惠 文化資產 森林鐵路

延伸閱讀

唐鳳拜會嘉義市政府 黃敏惠爭取成立數位轉型中心

番仔溝公園舊屋新生「Day Day」開幕 黃敏惠宣布文化新絲路啟航

陳建仁視察嘉市 允補助北園國中小步道等2項工程

影／陳建仁視察嘉市盧山橋 黃敏惠邀跳火肌舞一度遭架開

相關新聞

虱目魚凍死3萬尾 搶收撈到手軟

近日冷氣團造成低溫，雲林沿海地區4天前最低溫10度，台西鄉等地魚塭傳出寒害，縣府統計，沿海地區約3萬多尾虱目魚凍死；另，...

新營全民運動館動工 後年完工

台南溪北地區政經中心新營區，市府與體育署共投入逾2億元在南瀛綠都心公園新建全民運動館，市長黃偉哲昨天動土，指出為地上3層...

阿里山林鐵 瞭望席360度旋轉

阿里山森林鐵路昨天歡慶通車111周年，林業及自然保育署結合嘉市「北門車站」整修啟用、發表阿里山林鐵「栩悅號」列車，瞭望席...

結合酪梨與甜根子草 台南大內石子瀨雕像啟用

台南市大內區石子瀨社區今舉行酪梨紀念雕像啟用典禮，整座酪梨雕像和底座，更全是以甜根子草為基底製成的紙漿打造，成為社區推廣...

台南衛星變異點通報數年減4成 地政局：聯合稽查已見成效

台南市近5年衛星變異點監測通報數8700多件，台南市政府地政局今表示，國土署近年衛星拍照技術精進及拍攝頻率提高，通報數因...

縣長落款出自他手 翁章梁稱：蕭吉川是「虛的縣長」

嘉義縣文化獎今年邁入第2屆，蕭吉川深耕書法60年獲文化貢獻獎，縣長翁章梁今頒獎時笑稱，公文上縣長落款出自蕭吉川之手，他是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。