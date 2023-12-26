阿里山林鐵 瞭望席360度旋轉

阿里山森林鐵路昨天歡慶通車111周年，林業及自然保育署結合嘉市「北門車站」整修啟用、發表阿里山林鐵「栩悅號」列車，瞭望席可360度旋轉，飽覽沿途風光。林保署長林華慶致詞說，明年林鐵將全線通車；市長黃敏惠指出，將爭取建設輕軌，未來到嘉義「5鐵共構」，將林鐵文化推向國際舞台。

北門車站5月起進行空間改造及修繕，完整導入阿里山林鐵視覺識別系統，以火車紅、森林綠、晨光白色妝點車站細節，還有國產材特色售票口、金屬材質車站招牌，形塑阿里山旅程新入口，今起提供票務、旅運服務。

林保署阿里山林業鐵路及文化資產管理處長黃妙修說，栩悅號是林鐵百年來首輛以生態為主題設計的改裝列車，以台灣特有、「阿里山迎賓鳥」之稱的栗背林鴝為發想，採用雄鳥藍色羽毛及橘色領巾作為外觀顏色搭配、雌鳥淺黃羽色作為內裝設計，車廂有包廂席、瞭望席等巧思空間，更是國內首列有透明駕駛室的車輛，預計明年4月正式上路。

黃敏惠、林華慶等人參加慶祝通車周年典禮，栩悅號停靠於北門車站月台，以響亮鳴笛聲應和，讓現場歡呼連連。林鐵處指出，慶祝栩悅號亮相，推出2款特色商品，其中「栩悅號車頭牌徽章」以實物等比例縮小製成，限量販售。