結合酪梨與甜根子草 台南大內石子瀨雕像啟用

台南市大內區石子瀨社區今舉行酪梨紀念雕像啟用典禮，整座酪梨雕像和底座，更全是以甜根子草為基底製成的紙漿打造，成為社區推廣酪梨及甜根子產業最佳代言者。

台南市政府文化局推動藝術浸潤社區專案計畫，以新市區社內社區、南區國宅社區與大內區石子瀨社區為策展場域，由國立成功大學副教授陳明惠分別邀請柯燕美、曾琬婷與廖昭豪三名藝術家與社區進行一系列工作坊與共創。

而長期致力於開發酪梨、甜根子草文創周邊的石子瀨社區，已持續耕耘社區營造多年，這次《紀念雕像》創作計畫媒合藝術家廖昭豪與社區一起共創藝術作品，經由藝術作品匯聚社區能量，使社區營造具有更多創意的表現形式與方法。

大內區長李義隆等人今出席啟用儀式，文化局說，本次帶領大內區石子瀨社區居民進行《紀念雕像》創作計畫，將社區傳統「家屋」與「產業」酪梨形象結合並置，透過一系列痕跡採集工作坊，帶領社區夥伴以紙黏土將居家常見的物件，包含磚屋、瓦房、植栽、牆壁等進行拓印採集，並使用甜根子草製成紙漿纖維，打造出巨大酪梨雕塑，作品不僅宣示對酪梨重視，更是呈現孕育對在地農產土地富饒。