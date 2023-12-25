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縣長落款出自他手 翁章梁稱：蕭吉川是「虛的縣長」

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（左二）今頒獎肯定林懷民（右二）、蕭吉川（左一）、汪兆謙（右一）對嘉義縣文化貢獻。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左二）今頒獎肯定林懷民（右二）、蕭吉川（左一）、汪兆謙（右一）對嘉義縣文化貢獻。記者黃于凡／攝影

嘉義縣文化獎今年邁入第2屆，蕭吉川深耕書法60年獲文化貢獻獎，縣長翁章梁今頒獎時笑稱，公文上縣長落款出自蕭吉川之手，他是實質的縣長，蕭吉川則是台面上虛的縣長；另，雲門舞集創辦人林懷民獲文化特殊貢獻獎、阮劇團創辦人汪兆謙獲文化新人獎。

83歲書法家蕭吉川出生嘉義縣布袋鎮，從小對毛筆書法懷抱熱忱， 60多年書法經歷教出逾6千名學生，不只長期受縣府借重專才，書寫各式活動標題字樣，就連縣長公文上的翁章梁字樣都是出自蕭吉川之手，翁章梁笑說，他是實質的縣長，蕭吉川則是台面上虛的縣長。

40歲阮劇團創辦人汪兆謙回想，就讀嘉義高中時本想進入籃球社，卻誤打誤撞加入戲劇社，培養出對戲劇的濃厚興趣， 18歲就創立阮劇團，積極參與戲劇演出奠定基礎，才能迅速在戲劇界展露頭角，要將獎金捐給阮劇團長期投身公益的草草戲劇節。

林懷民出生嘉義縣新港鄉望族，熱愛舞蹈曾前往美國學舞，1969年創辦台灣第一個舞蹈劇團「雲門舞集」，為台灣現代舞創立新里程碑，榮獲國內外無數大獎肯定，林懷民也投身栽培舞蹈人才，在國家藝術學院創辦舞蹈系，為舞蹈教育奠定根基。

翁章梁說，林懷民的一句話讓他很感動，「嘉義是我的生命，是我向前行的力量」，林懷民以卓越藝術成就、文學底蘊和對舞蹈教育的熱誠，被國際被譽為20世紀編舞名家，他的故事不僅是一名藝術家的傳奇，更是台灣文化承載發展的見證，鼓勵更多藝術創作者繼續努力。

雲門舞集創辦人林懷民（右）獲第2屆嘉義縣文化特殊貢獻獎，縣長翁章梁（左）今頒獎肯定。記者黃于凡／攝影
雲門舞集創辦人林懷民（右）獲第2屆嘉義縣文化特殊貢獻獎，縣長翁章梁（左）今頒獎肯定。記者黃于凡／攝影
阮劇團創辦人汪兆謙（右）獲第2屆嘉義縣文化新人獎，縣長翁章梁（左）今頒獎肯定。記者黃于凡／攝影
阮劇團創辦人汪兆謙（右）獲第2屆嘉義縣文化新人獎，縣長翁章梁（左）今頒獎肯定。記者黃于凡／攝影
書法家蕭吉川（右）獲第2屆嘉義縣文化貢獻獎，縣長翁章梁（左）今頒獎肯定。記者黃于凡／攝影
書法家蕭吉川（右）獲第2屆嘉義縣文化貢獻獎，縣長翁章梁（左）今頒獎肯定。記者黃于凡／攝影

嘉義 林懷民 翁章梁

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