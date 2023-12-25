聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義縣朴子市調解室異地新建 公所自籌1100萬元揭牌啟用
嘉義縣朴子市調解室老舊漏水、窗戶搖搖欲墜，且無隔間設計讓民眾調解時缺乏隱私，朴子市公所斥資1100萬元在公所辦公大樓右方新建調解室，打造38坪一層樓的新建物，市長吳品叡今舉辦揭牌啟用典禮，盼為民眾提供更舒適的調解場域。
吳品叡表示，舊有朴子市調解室屋頂有漏水問題，無廁所、無隔間設計，民眾調解時缺乏隱私，且許多窗戶搖搖欲墜，調解委員都不敢開窗，夏天室內相當悶熱，希望改善場地配置及隔間問題，提供民眾更舒適的調解環境，提升隱私權及調解品質。
吳品叡也說，新建調解室在去年7月5日開工、今年10月驗收合格，歷經1年多異地新建，建築物地上1層，總樓板面積127.91平方公尺，共約38坪，期間因原物料上漲和缺工等因素，工程延宕許久，後來公所自籌1100萬元，感謝代表會全力支持辦理遷建，才順利決標及開工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言