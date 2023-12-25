嘉義縣朴子市調解室異地新建 公所自籌1100萬元揭牌啟用

嘉義縣朴子市調解室老舊漏水、窗戶搖搖欲墜，且無隔間設計讓民眾調解時缺乏隱私，朴子市公所斥資1100萬元在公所辦公大樓右方新建調解室，打造38坪一層樓的新建物，市長吳品叡今舉辦揭牌啟用典禮，盼為民眾提供更舒適的調解場域。

吳品叡表示，舊有朴子市調解室屋頂有漏水問題，無廁所、無隔間設計，民眾調解時缺乏隱私，且許多窗戶搖搖欲墜，調解委員都不敢開窗，夏天室內相當悶熱，希望改善場地配置及隔間問題，提供民眾更舒適的調解環境，提升隱私權及調解品質。

吳品叡也說，新建調解室在去年7月5日開工、今年10月驗收合格，歷經1年多異地新建，建築物地上1層，總樓板面積127.91平方公尺，共約38坪，期間因原物料上漲和缺工等因素，工程延宕許久，後來公所自籌1100萬元，感謝代表會全力支持辦理遷建，才順利決標及開工。