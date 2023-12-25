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雲林斗六後庄埤整治成美景 下月開放

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
原本髒亂不堪的斗六後庄埤，經整治後變成親水公園，縣長張麗善（右七）日前視察。圖／雲林縣府提供
原本髒亂不堪的斗六後庄埤，經整治後變成親水公園，縣長張麗善（右七）日前視察。圖／雲林縣府提供

雲林斗六市龍潭里後庄埤緊鄰雲林科技大學，主要功能為蓄水及灌溉，但長期雜草蚊蟲孳生成環保死角，地方一再陳情，縣府爭取前瞻水環境改善計畫補助4000多萬元，去年展開再造工程，近日完工，縣府決定明年元月開放。縣長張麗善說，之後還會營造親子共融空間，將成斗六新景點。

縣府指出，後庄埤環境改善第1期清除區內外來種植物、增設景觀橋、休閒步道、多功能廣場等，同時改種植可淨化水質的原生水生植物等，環境煥然一新。

後庄埤是斗六重要的排水渠道之一，因芭蕉溪截彎取直後設置橡皮壩蓄水，成為芭蕉溪支流的集水區，整座埤塘似馬蹄形狀，周邊農田環繞，與雲林科大校園連結，從空中俯瞰十分優美。

不過該處地勢低漥，周邊竹林、檳榔、構樹等雜木分布，也有農民在附近租地種芭蕉、龍眼等，上游芭蕉溪的橡皮壩，遇降雨過大洩洪經常倒灌回後庄埤，加上鄰近上游不少養豬場及龍潭社區排放廢水，致使後庄埤一帶水塘汙濁、蚊蠅孳生。

張麗善說，後庄埤工程不但改善久安、龍潭一帶排水，把髒亂死角變成優美公園，後續將把農業用地變更為遊憩用地，第2期導入兒童遊樂設施等，屆時後庄埤與膨鼠公園、雲科大、議會等園區串聯，打造遊憩廊帶。

斗六 雲林 張麗善

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