嘉縣朴子配天宮酬謝媽祖 供桌綿延數百公尺信眾擠爆廟埕

嘉義縣朴子配天宮12年一次海表聖會圓滿落幕，廟方為酬謝媽祖神恩浩蕩，感謝信眾共同完成樸仔媽歷史使命，今天下午盛大舉辦「媽祖祀宴暨古董神轎展」，在廟埕廣場展出多頂古董精雕神轎，席開數千桌恭宴媽祖，縣長翁章梁、配天宮董事長蔡承宗率領眾人團拜三獻禮，為海表聖會帶來最後一波高潮。

廟方指出，「媽祖祀宴」準備上千分供品酬謝媽祖神恩，包括6組每桌20萬的媽祖大宴，以及108桌牲禮宴桌、108桌酒宴桌、108桌花粉宴桌、108桌各式水果宴桌和平安供品宴桌等，各式供品宴桌從朴子配天宮廟埕廣場起擺，一直從光復路延續至樸仔腳火車頭公園。

董事長蔡承宗表示，今天有好多民眾、信徒支持，甚至有5間友宮不畏辛苦也到場，讓祀宴更加盛大，現場的牲禮、水果、祭品加起來總共有4000多桌，感謝信眾的力量，希望大家拜完要記得帶回家「呷平安」，若沒有帶回去，配天宮也會拿去幫助需要的人，讓媽祖賜福。