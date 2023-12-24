台南巴克禮公園入口意象大改造 「風中福音」吹向「和平之環」

台南市政府打造東區到仁德的藝文廊道，從巴克禮公園接未來小巨蛋音樂廳、二空然後到連結奇美博物館，首部曲斥資近1200萬元建造的巴克禮公園入口意象及景觀環境改造完工，包含「風中福音」藝術裝置、「和平之環紀念區」以及眺望木平台站等，今天下午啟用。文化局表示，希望藉由全新設置的公共藝術入口廣場，建立起能夠呼應文化中心軸線與強化此廊道的文化意象。

副市長葉澤山表示，巴克禮公園是兼具生態、歷史人文的公園，是台南人休憩、運動的好地方，巴克禮公園今年成立20周年，因入口意象缺乏整體規畫，且木造人行步道已老舊並有部分爛掉，加上人潮多，有公車亭、Youbike站等設置，因此重做整體規畫，透過公共藝術與景觀結合，讓景觀更鮮明。感謝郭倍宏的幫忙，在有限經費下完成，公共藝術「風中福音」對照牧師巴克禮的大愛，代表著愛無遠弗屆，繼續傳播下去。

文化局表示，「仁東藝文廊道」串聯東區與仁德區的藝文節點，以打造台南文化廊道為目標，也是市長黃偉哲的重要政見之一。巴克禮紀念公園位處廊道最重要的入口節點，市府在公園20周年之際，結合文化局、工務局及交通局，投入1190萬元，除彰顯巴克禮牧師對台南的貢獻，同時兼顧與提升市民對公園使用的需求。

此次改造工程的最大亮點為藝術家梁任宏創作的「風中福音」藝術裝置。該創作以竹子在風中搖曳的姿態和上善水流孕育豐富生態，帶出「謙卑、愛與和平」的意象，象徵著巴克禮牧師在風中傳播福音。