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台南巴克禮公園入口意象大改造 「風中福音」吹向「和平之環」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東區巴克禮公園入口意象大改造，重新設計公車亭，展現典雅迷人氣息。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區巴克禮公園入口意象大改造，重新設計公車亭，展現典雅迷人氣息。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府打造東區到仁德的藝文廊道，從巴克禮公園接未來小巨蛋音樂廳、二空然後到連結奇美博物館，首部曲斥資近1200萬元建造的巴克禮公園入口意象及景觀環境改造完工，包含「風中福音」藝術裝置、「和平之環紀念區」以及眺望木平台站等，今天下午啟用。文化局表示，希望藉由全新設置的公共藝術入口廣場，建立起能夠呼應文化中心軸線與強化此廊道的文化意象。

副市長葉澤山表示，巴克禮公園是兼具生態、歷史人文的公園，是台南人休憩、運動的好地方，巴克禮公園今年成立20周年，因入口意象缺乏整體規畫，且木造人行步道已老舊並有部分爛掉，加上人潮多，有公車亭、Youbike站等設置，因此重做整體規畫，透過公共藝術與景觀結合，讓景觀更鮮明。感謝郭倍宏的幫忙，在有限經費下完成，公共藝術「風中福音」對照牧師巴克禮的大愛，代表著愛無遠弗屆，繼續傳播下去。

文化局表示，「仁東藝文廊道」串聯東區與仁德區的藝文節點，以打造台南文化廊道為目標，也是市長黃偉哲的重要政見之一。巴克禮紀念公園位處廊道最重要的入口節點，市府在公園20周年之際，結合文化局、工務局及交通局，投入1190萬元，除彰顯巴克禮牧師對台南的貢獻，同時兼顧與提升市民對公園使用的需求。

此次改造工程的最大亮點為藝術家梁任宏創作的「風中福音」藝術裝置。該創作以竹子在風中搖曳的姿態和上善水流孕育豐富生態，帶出「謙卑、愛與和平」的意象，象徵著巴克禮牧師在風中傳播福音。

另一項改造重點為重新塑造的「和平之環紀念區」，作品以巴克禮紀念碑為核心，向外層層漣漪的環形地景造型，象徵巴克禮的大愛與精神擴散推廣至全地。環狀地景座椅為一小型下沉式的草階廣場空間，可供小型休憩或紀念集會活動用。南側設有象徵白話文聖經書卷的波浪造型座椅，可供不同型態的休憩或遊戲活動。藉由兩種不同造型地景，重新詮釋和彰顯巴克禮的精神和貢獻。

台南市東區巴克禮公園入口意象大改造，重新塑造「和平之環紀念區」。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區巴克禮公園入口意象大改造，重新塑造「和平之環紀念區」。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區巴克禮公園入口意象大改造，有藝術家梁任宏創作的「風中福音」藝術裝置。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區巴克禮公園入口意象大改造，有藝術家梁任宏創作的「風中福音」藝術裝置。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區巴克禮公園入口意象大改造，更新眺望木平台。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區巴克禮公園入口意象大改造，更新眺望木平台。記者鄭惠仁／攝影

台南 文化局 公共藝術 藝術家

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