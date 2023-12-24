嘉縣朴子配天宮辦媽祖福宴謝神恩 4千供桌綿延半公里
為期27天朴子配天宮「海表聖會」媽祖出巡遶境活動圓滿完成，今天舉辦媽祖福宴，各界認捐價值約新台幣500~600萬元各式祭品叩謝神恩，放置祭品4千張供桌綿延半公里。
朴子配天宮12年舉行1次的「海表聖會」巡安賜福遶境活動，自11月20日上午7時15分起駕至12月16日深夜回鑾入廟安座，共27天的盛會圓滿完成；配天宮開基媽、二媽、三媽走遍當年隸屬台南州東石郡等7鄉鎮53庄231間宮廟巡安賜福並與各友宮廟會香。
為了叩謝媽祖與天兵天將、將軍及各宮廟神明的齊力護持，配天宮今天下午席開近4千桌，舉辦「媽祖福宴」叩謝神恩，供桌綿延半公里，場面盛大難得一見，並由嘉義縣長翁章梁擔任主祭。
翁章梁致詞說，「海表聖會」遶境很辛苦，持續27天圓滿結束，嘉義縣海區所有信眾、宮廟都得到媽祖恩澤，很多人鑽轎腳祈求平安得到安慰，「舉頭三尺有神明」，人一生在社會上總是有困擾、脆弱時候，信仰就是支撐大家繼續走下去的力量。
配天宮董事長蔡承宗表示，今天席開近4千桌恭宴媽祖，包括6組每桌20萬的媽祖大宴和108桌牲禮宴桌、108桌酒宴桌、108桌花粉宴桌、108桌各式水果宴桌及平安供品宴桌等，供品祭祀後若認捐者沒領回，將捐給弱勢團體及家庭，共享媽祖恩澤。
配天宮今天也在廟埕舉辦古董神轎展，包括開基媽祖神轎、中壇元帥神轎、開基三聖母神轎等6頂，皆用烏石心等名貴木材精雕而成，神轎展與祭祀活動吸引上千人參與及觀看。
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