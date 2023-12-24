雲林斗六後庄埤豬糞水髒亂死角 整治變身為優美新景點

雲林斗六市緊鄰雲林科技大學的龍潭里後庄埤是芭蕉溪的集水區，主要功能為蓄水及灌溉，但長期雜草蚊蟲孳生，成為環保死角，地方一再陳情，縣府向水利署爭取4000多萬元進行後庄埤水環境再造工程，近日完工，縣府決定明年元月開放，優雅的水塘與造景，成為斗六市新景點。

後庄埤位在斗六龍潭里雲林科技大學附近，是斗六重要的排水渠道之一，因芭蕉溪截彎取直後設置橡皮壩蓄水，成為芭蕉溪支流的集水區，整座埤塘似馬蹄形狀，主要功能是蓄水及灌溉，周邊農田環繞，與雲林科大美麗校園連結，從空中俯瞰，景緻十分優美。

但長期來因地勢低漥，周邊竹林、檳榔、構樹等雜木分布，也有農民承租在附近栽種芭蕉、龍眼及芭樂等果園，上游芭蕉溪的橡皮壩，遇降雨過大洩洪經常倒灌回後庄埤，加上鄰近上游不少養豬場及龍潭社區廢水排放，致使後庄埤一帶髒亂不堪，水塘汙濁，蚊蠅孳生，引為地方詬病。

縣府爭取前瞻基礎建設計畫的水環境改善計畫，獲水利署補助4300多萬元，縣府自籌1千多萬元，辦理後庄埤滯洪排水設施環境改善，第1期近5400萬元除了清除區內外來種植物，改善環境空間，並增設景觀橋、休閒友善步道、座椅、多功能廣場、照明設施，同時改種植可淨化水質的原生水生植物等，使埤塘環境煥然一新。