成大高材生無心插柳變製茶高手 嘉縣紅茶競賽再奪冠

成大畢業的林士評從小努力讀書不想待在嘉義山區當茶農，但事與願違，十幾年前大學畢業後因陸客多、留家裡幫忙至今，竟練就一手製茶功夫，今年獲得嘉縣紅茶競賽特等獎，4年來第2次奪冠。

林士評參加今年嘉義縣台灣小葉種紅茶競賽，獲得第一名特等獎，縣府今天在梅山鄉幸福廣場舉行頒獎，由縣長翁章梁贈匾，這是近4年來林士評第2次獲特等獎。

林士評接受中央社記者訪問表示，從小母親都對家中的孩子說只要不努力讀書，就要留在山裡種茶，所以他4個兄弟姊妹不是讀成功大學，就是台灣師範學院，他是成大物理系畢業，哥哥林仕育讀成大資工研究所、曾在新竹科學園區工作。

林士評說，民國98年服完兵役後，當時因陸客多，回到位於阿里山公路旁竹崎鄉石桌老家幫忙，並兼當代課老師，一待就沒離開，家中也從傳統製茶、賣茶，進一步擴展至經營各項茶體驗，包括採茶、製茶、泡茶流程，還有品嚐茶的風味餐。

林士評說，林仕育後來也辭掉竹科工作，返鄉一起打拚，他還有一個姊姊當英文教師也會協助茶廠經營，他們的製場廠因而時常接待外國客人，導覽阿里山的風光與在地茶文化。

梅山鄉農會指出，林士評製作的紅茶，有著花香、柑橘類香氣，辨識度高，因為產量不多，非常搶手；林士評建議用山泉水泡茶，才能展現阿里山紅茶風味。

縣府今天除了頒獎給小葉種紅茶競賽得獎者，也贈匾給112年阿里山高山茶冬季優良茶競賽青心烏龍茶組特等獎陳建全與金萱茶組特等獎郭俊麟等人。