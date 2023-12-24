嘉縣混養虱目魚遭寒害 凍死逾4500台斤

嘉縣農業處今天表示，因寒流連日低溫，布袋鎮一帶與文蛤混養的虱目魚，近日已超過4500台斤凍死，縣府隨即啟動協助加工機制減少漁民損失，並籲請漁民強化防寒措施。

嘉縣農業處漁業科長張建成告訴中央社記者，布袋一帶文蛤池混養的虱目魚發現寒害凍傷情形，縣府與水產加工廠建立協助養殖戶搶收虱目魚機制，漁民會將凍暈魚隻捕撈送至加工廠，減少損失。

張建成指出，前日及昨日加工廠收受寒害魚隻約4500台斤，實際凍死數量會更多些。

張建成說，氣象署預報又有冷氣團南下，籲請漁民持續強化養殖漁業防寒措施，包括於魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強保溫及防寒等設備。

另外，低溫期間儘量避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，應暫停投餌及視情況關閉水車，等氣溫回升視情況再酌投飼料。

張建成指出，漁塭水溫若低於攝氏15度時，應採緊急措施，以提高水溫減輕受害。必要時規劃儘早採捕，以減少寒害損失。低溫過後，浮於水面的魚體應馬上撿除，防止水質惡化。

農業處強調，遇有寒害災情時，請立即向當地公所通報，政府相關單位將依「農業天然災害救助辦法」規定辦理救助。