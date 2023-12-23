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卡司超強！台南耶誕演唱會湧入12萬人 跨年有韓流女神

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南首場跨年耶誕演唱會湧入12萬人潮，市長黃偉哲拿自拍棒拍下歷史的畫面。圖／台南市政府提供
台南首場跨年耶誕演唱會湧入12萬人潮，市長黃偉哲拿自拍棒拍下歷史的畫面。圖／台南市政府提供

2024年台南好Young跨年首場搖滾耶誕演唱會，今天晩上在南市府西側廣場登場，雖然氣溫仍低，中午就有近千人在排隊等進場，湧入超過12萬名的歌迷，把現場擠得水洩不通。市長黃偉哲拿著自拍棒上台，拍下這歷史性的一刻，他開心地表示，今晚耶誔活動十分精彩，接下來還有永華和民治雙主場的跨年晚會，敬請期待。

今晚演唱會空拍畫面人潮驚人，連廣場周圍都站滿了人，有親子檔、情侶檔及三五好友結伴，都來感受溫馨的耶誕氣氛。黃偉哲邀請大家持續到他的臉書敲碗明年晚會卡司，他會努力滿足大家。

「2024台南耶誕跨年系列活動」首發場，卡司叫好又叫座，韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN熱情精采的演出加上悅耳的舞曲，吸引台下粉絲暴動，現場宛如派對狂歡，輝人WHEE IN感謝粉絲們熱情的支持，也祝福大家耶誕快樂、新年快樂。

壓軸的迷幻王子林宥嘉今年跨年唯一選擇在台南，從「殘酷月光」到「成全」，40分鐘完整演唱會等級表演，讓人流連忘返。

今日晚會首先由金曲樂團麋先生以「壞蛋」開場，拉開整晚的序幕，接著金曲最佳原住民語歌手葛西瓦「過站不停」，新加坡創作歌手文慧如「做你的太陽」，創作才子高爾，宣「On My way」，告五人「披星戴月的想你」輪番上陣，高潮不斷，荷蘭美聲Matin Hurkens帶來耶誕的祝福，願世界和平喜樂，十分應景。

當主持人說出超紅天團告五人登場時，等候多時的粉絲，尖叫加掌聲，隨即擺動身體，跟隨台上歌聲，「愛人錯過」「又到天黑」到「披星戴月的想你」，現場不陶醉都難；

「今晚的節目，精不精采？！」「好不好看？！」黃偉哲說，雖然是大陸冷氣團來臨，相信今晚大家不只心情上，就連身體上，都是暖烘烘，熱情有勁。

黃偉哲表示，「台南好Young」耶誕跨年系列活動深受各界肯定，已成為知名品牌，市府努力集結民間企業力量邀請高知名度藝人演出，接下來還有12月31日永華、新營雙行政中心同時跨年倒數，這也是縣市合併以來，首次兩地同步跨年活動，深具歷史意義。

重磅卡司分別有來自日本的時尚教主卡莉怪妞、韓流女神金世正攜師弟團VERIVERY來台南，創作天王周興哲、天團五堅情，金曲新人持修，跨演、歌、主持等三棲歌手李玉璽；率性女聲（格格）閻奕格；宅男女神（豆花妹）蔡黃汝；AcQUA源少年；VERA；還有雙金歌王歌后艾怡良、陳建瑋，超人氣創作才子婁峻碩在台南新營跨年。

台南跨年耶誕演唱會今晚登場，林宥嘉演唱40分鐘，歌迷大呼過癮。圖／台南市政府提供
台南跨年耶誕演唱會今晚登場，林宥嘉演唱40分鐘，歌迷大呼過癮。圖／台南市政府提供
韓國女團MAMAMOO團員輝人WHEE IN獨家演出在台南。圖／台南市政府提供
韓國女團MAMAMOO團員輝人WHEE IN獨家演出在台南。圖／台南市政府提供
台南首場跨年耶誕演唱會湧入12萬人潮。圖／台南市政府提供
台南首場跨年耶誕演唱會湧入12萬人潮。圖／台南市政府提供
韓國女團MAMAMOO團員輝人WHEE IN獨家演出在台南。圖／台南市政府提供
韓國女團MAMAMOO團員輝人WHEE IN獨家演出在台南。圖／台南市政府提供
台南首場跨年耶誕演唱會湧入12萬人潮。圖／台南市政府提供
台南首場跨年耶誕演唱會湧入12萬人潮。圖／台南市政府提供
韓國女團MAMAMOO團員輝人WHEE IN獨家演出在台南。圖／台南市政府提供
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跨年晚會 台南 黃偉哲

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