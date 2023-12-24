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雲林高鐵快捷公車 由統聯代駛
雲林縣201高鐵快捷公車、101「斗六棒球場－受天宮－環球科技大學」、102「斗六火車站－崙仔集會所」三條市區客運路線，由雲林客運經營，該公司因內部經營問題及經營成本考量，明年放棄經營，縣府協調統聯客運代駛，班次、路線維持不變。
雲林縣市區客運201「高鐵雲林站－斗六火車站－雲林科技大學」高鐵快捷公車路線2015年通車，每天提供62班次往返高鐵雲林站至斗六火車站，是服務縣民往來高鐵站重要接駁路線。
2022年縣府新增101「斗六棒球場－受天宮－環球科技大學」、102「斗六火車站－崙仔集會所」兩條市區客運路線，全線統一票價全票20元、半票10元，民眾只要使用電子票證即可享免費乘車優惠。
縣府工務處長汪令堯表示，雲林客運公司因內部經營問題，並考量經營成本，明年元旦起放棄經營權，縣府為免影響民眾通勤、通學，協調後由統聯客運同意代駛，將以既有國道客運車輛混合調度方式投入營運，目前班次、路線不變，未來將視實際需求調整。
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