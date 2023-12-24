聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林高鐵快捷公車 由統聯代駛

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣市區客運201「高鐵雲林站－斗六火車站－雲林科技大學」高鐵快捷公車路線2015年通車，每天提供62班次往返高鐵雲林站至斗六火車站，是服務縣民往來高鐵站的重要接駁路線。記者陳雅玲／攝影
雲林縣市區客運201「高鐵雲林站－斗六火車站－雲林科技大學」高鐵快捷公車路線2015年通車，每天提供62班次往返高鐵雲林站至斗六火車站，是服務縣民往來高鐵站的重要接駁路線。記者陳雅玲／攝影

雲林縣201高鐵快捷公車、101「斗六棒球場－受天宮－環球科技大學」、102「斗六火車站－崙仔集會所」三條市區客運路線，由雲林客運經營，該公司因內部經營問題及經營成本考量，明年放棄經營，縣府協調統聯客運代駛，班次、路線維持不變。

雲林縣市區客運201「高鐵雲林站－斗六火車站－雲林科技大學」高鐵快捷公車路線2015年通車，每天提供62班次往返高鐵雲林站至斗六火車站，是服務縣民往來高鐵站重要接駁路線。

2022年縣府新增101「斗六棒球場－受天宮－環球科技大學」、102「斗六火車站－崙仔集會所」兩條市區客運路線，全線統一票價全票20元、半票10元，民眾只要使用電子票證即可享免費乘車優惠。

縣府工務處長汪令堯表示，雲林客運公司因內部經營問題，並考量經營成本，明年元旦起放棄經營權，縣府為免影響民眾通勤、通學，協調後由統聯客運同意代駛，將以既有國道客運車輛混合調度方式投入營運，目前班次、路線不變，未來將視實際需求調整。

火車站 雲林 斗六

延伸閱讀

雲林庇護工場活動結束出車禍 失控翻覆6人送醫

雲林客運放棄經營 統聯客運救援代駛往返高鐵接駁路線

賴清德環島拼圖雲林逾千人響應 祭三大支持顧地方

台積電來雲林看過 張麗善：希望不要有太多政治角力

相關新聞

台南未合法夜市 修法提高罰款

台南夜市美食成觀光特色，但衍生相關管理問題，全市46處夜市中，有20處被納管的道路型夜市有繳交道路使用費，未合法者卻未繳...

民雄鐵路高架化 遭疑未徵收就動工

嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫「民雄車站先期工程」，前天舉行動土祈福典禮，蔡英文總統、行政院長陳建仁、嘉縣長翁章梁、交通部長...

雲林高鐵快捷公車 由統聯代駛

雲林縣201高鐵快捷公車、101「斗六棒球場－受天宮－環球科技大學」、102「斗六火車站－崙仔集會所」三條市區客運路線，...

嘉市5處公園遊戲場 下月開放

嘉義市有35處公園被稱為「公園城市」，議員建議市府改造公園新遊具注重安全，貼近使用者習慣，市府配合衛福部修訂兒童遊戲場設...

卡司超強！台南耶誕演唱會湧入12萬人 跨年有韓流女神

2024年台南好Young跨年首場搖滾耶誕演唱會，今天晩上在南市府西側廣場登場，雖然氣溫仍低，中午就有近千人在排隊等進場...

原台首大校區轉型 公家機關進駐將有如市政中心

位於台南市麻豆區的台灣首府大學退場，市府規劃原校區轉型為「大曾文願景園區」，提供市府8個單位及內政部警政署、文化部等機關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。