原台首大校區轉型 公家機關進駐將有如市政中心

位於台南市麻豆區的台灣首府大學退場，市府規劃原校區轉型為「大曾文願景園區」，提供市府8個單位及內政部警政署、文化部等機關使用，完成後將有如台南第3處市政中心。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，原台首大校園規劃是全台首件透過中央、地方及民間3方合作，將校園保留下來成為政府廳舍及公共空間案例，轉型成功後將成為典範，不僅節省公帑、提升土地及建物利用效率，更增加民眾活動空間，創造中央、地方、民間3贏局面。

台南市政府財政稅務局提供資料指出，台灣首府大學校產總值初估約新台幣14億元，台南市政府以1億元購買台首大校舍協助校方清償相關債務，其餘校產由校方以捐贈方式，由台南市政府承接，校產清算程序預計明年展開，2025年清算終結。

財稅局指出，市府規劃原校區轉型為「大曾文願景園區」，規劃具有市民運動中心、親子遊憩、社福社教、藝文典藏、辦公廳舍等5大功能的複合式園區，同時納入內政部及文化部等中央單位需求。

黃偉哲指出，大台南幅員遼闊，原台灣首府大學校區大約位在中間點，加上校齡不長，校舍建物可以好好利用，避免成為蚊子館，部分局處行政辦公可以進駐，讓附近地區民眾感到洽公服務更方便；另外，部分需要辦公處所的中央機構單位如警政署保二總隊也可進駐，發揮更大效益。

台南市政府指出，經盤點校舍資源後，預計提供市府消防、環保、文化、社會、教育、勞工、體育、衛生局8個單位需求使用，包括規劃親子悠遊館、公設民營托嬰中心、圖書館聯合書庫、博物館典藏庫房、勞工學苑、樂齡學習中心等，並可提供警政署，文化部等中央單位使用。

市府指出，園區初步規劃設置市民運動中心，透過改善原有運動場館空間，提供附近地區民眾優質運動環境。