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嘉市清潔隊招考挑戰扛沙包 205人搶30個名額
歲末年終，嘉義市政府環保局舉辦清潔隊臨時人員甄試，錄取30人，報名截止，共205人報考，包括46名女性、159名男性，身心障礙者13人。報名年齡層從18歲到65歲不等。甄試日期定30日上午8時在嘉義高工禮堂，舉行扛沙包體能測試。
環保局說，體能測試內容包括負重沙包競速測驗，參與者需完成25公尺折返，總長度為50公尺。裁判團將由田徑協會專業賽事裁判擔任，終點線的測速判讀、錄影設備與運動賽事相同，可測至千分之一秒。每一梯測試成績將由總裁判核章後即時公告張貼，全程錄影以確保公平、公正與公開。
環保局表示，透過招考30名新血加入清潔隊，將資源回收車清運量較大路線，由現行每周2日增加為4日，並編組專責人員負責動物屍體清運及文化路夜市清掃工作，期望這批新的生力軍未來能為市民提供更優質的服務，打造「全齡共享，世代宜居」的幸福城市。
進用臨時人員試用期間3個月，每月基本薪資2萬8510元，享勞健保，不管正式或臨時人員每月有8千元清潔獎金，擔任駕駛者600元駕駛獎金。另有1.5個月年終獎金（年資未滿1年依比例發放），加班費依實際加班時數計算（薪俸加獎金額度計算加班費，每日前2小時時薪乘1.33，後6小時乘1.67），環保局清潔隊每人每月平均約5千元至8千元加班費。
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