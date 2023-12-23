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鵝肉育成率減價格上揚 業者估要到明年清明節後才回穩

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
中華民國水禽產業促進協會理事長吳祥斌表示，暖冬造成種鵝育成率低，肉鵝供應量最快明年清明後回穩，短期間價格難以回穩。記者陳雅玲／攝影
中華民國水禽產業促進協會理事長吳祥斌表示，暖冬造成種鵝育成率低，肉鵝供應量最快明年清明後回穩，短期間價格難以回穩。記者陳雅玲／攝影

雲林縣是國內重要養鵝地區，先前受到天熱、種鵝無法進口致近親繁殖等因素影響，國內種鵝育成率低，肉鵝減產逾3成，產地毛鵝每台斤從往年同期60元漲到70元，市售鵝肉每公斤150元漲到200元，中華民國水禽產業促進協會理事長吳祥斌表示，肉鵝供應量最快明年清明後回穩，短期間價格難以回穩。

中華民國水禽產業促進協會今天在古坑鄉綠色隧道行銷國產鵝肉、鴨肉產品，理事長吳祥斌表示，近半年天氣持續炎熱，造成種鵝不生蛋，加上2019年起法國因禽流感疫情影響，台灣無法從該地進口，導致種鵝近親繁殖，育成率明顯下降，目前全台肉鵝減產逾3成。

吳祥斌指出，國內肉鵝正常每日交易量約2.5萬至3萬隻，目前僅剩2萬隻，明顯減少，加上日前嘉義縣有種鵝場因禽流感撲殺1.2萬隻鵝，對肉鵝供應不無影響，目前產地毛鵝（屠宰前）每台斤70元，市售鵝肉（屠宰後）每公斤從150元漲到200元，估計最快明年清明節後產量才能回穩。

縣府農業處畜產科長謝詠丞，雲林縣是國內重要養鵝基地之一，四湖、台西、東勢是主要生產基地，飼養量約40萬隻，占全台肉鵝產量40%，鵝肉低膽固醇、低脂肪、低熱量、高纖維，且冬季較為肥美，適合冬令進補食用，近年相關加工產品很受歡迎。

中華民國水禽產業促進協會今天在古坑綠色隧道促銷鵝鴨產品，吸引大批民眾搶購，吳祥斌指出，協會近年積極鼓勵會員及雲林養殖戶，嘗試更多元的鵝肉加工及創新精品開發，提供消費者更多元水禽美食及相關產品選購。

中華民國水禽產業促進協會今天在古坑綠色隧道促銷鵝鴨產品。記者陳雅玲／攝影
中華民國水禽產業促進協會今天在古坑綠色隧道促銷鵝鴨產品。記者陳雅玲／攝影
中華民國水禽產業促進協會理事長吳祥斌表示，暖冬造成種鵝育成率低，肉鵝供應量最快明年清明後回穩，短期間價格難以回穩。圖／吳祥斌提供
中華民國水禽產業促進協會理事長吳祥斌表示，暖冬造成種鵝育成率低，肉鵝供應量最快明年清明後回穩，短期間價格難以回穩。圖／吳祥斌提供
中華民國水禽產業促進協會今天在古坑綠色隧道促銷鵝鴨產品。記者陳雅玲／攝影
中華民國水禽產業促進協會今天在古坑綠色隧道促銷鵝鴨產品。記者陳雅玲／攝影
中華民國水禽產業促進協會今天在古坑綠色隧道促銷鵝鴨產品，吸引大批民眾搶購。記者陳雅玲／攝影
中華民國水禽產業促進協會今天在古坑綠色隧道促銷鵝鴨產品，吸引大批民眾搶購。記者陳雅玲／攝影

禽流感 雲林

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