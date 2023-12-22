日本人也越洋報名 2024台灣燈會在台南招募1800名志工服務

2024台灣燈會睽違16年再次於台南舉行，台南市政府今天在永華市政中心舉辦志工誓師大會，有400位志工齊聚誓師，副市長趙卿惠授旗給燈會志工團隊代表，包括9所大專院校、11個民間團體及9個市府相關局處，各領域燈會志工已準備好了，明年台灣燈會期間提供最好的服務。

社會局表示，2024台灣燈會是國家級盛典，台南市身為主辦城市，將做好東道主迎接各國、各地遊客的到訪。為迎接來自不同國度的旅客，本次加入志工行列的9所大專院校也協助媒合來自日本、越南、馬來西亞等國家24位外籍志工在燈會服務台現場提供諮詢服務。

甚至有來自日本的草間俊介打越洋電話至社會局，報名燈會志工，燈會期間他也將從日本飛來台灣，在高鐵燈區服務台擔任志工，顯示2024台灣燈會，已搶先與世界交陪，不僅吸引國際遊客，更吸引了國際志工前來共襄盛舉。

副市長趙卿惠表示，台灣燈會期間的志工服務，結合本市大專院校及民間團體共計有29個單位共同攜手合作，招募超過1800位志工投入燈會服務，其中有900位青年志工投入13個服務台值勤，展現台南年輕一代的青春活力及投入社會服務的熱情。2024台灣燈會竭誠歡迎國際旅客到訪，現場除了有外籍學生志工協助外，也將輔導志工使用科技軟體翻譯程式輔助服務，讓每一位來參加台灣燈會的朋友都能順利溝通，共享「台南400」的榮耀與喜悅以及台灣燈會的燦爛與光采。