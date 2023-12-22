曾被批是「臭彈」…民雄鐵路高架化動工 蔡總統：嘉縣轉型起飛重要一步

嘉義民雄鐵路高架化計畫以往遭批是「臭彈、放臭屁！」，交通部鐵道局今天在民雄舉行嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫「民雄車站先期工程」動土祈福典禮，蔡英文總統致詞表示，鐵路高架化延伸計畫開工，將打造嘉義縣更完整的基礎建設，更是嘉義縣轉型起飛重要的一步。地方鄉親直呼，根本是不可能的任務，有美夢成真之感。

蔡英文總統、行政院長陳建仁、交通部長王國材、嘉縣長翁章梁及爭取民雄鐵路高架的立委陳明文等人出席動土祈福典禮。

交通部鐵道局指出，嘉義縣民雄鐵路高架化，北起頂寮路平交道北側，南至嘉北站北端，總斥資173.48億，中央補助146.06億元，地方自籌27.42億元，全長8.92公里，預計2031年完工通車。

蔡總統表示，這幾年中央和嘉縣府推動嘉義縣科學園區、馬稠後、中埔產業園區及月初5日動土的中山科學研究院民雄航太暨無人機院區，打造產業廊帶，逐步實現翁章梁農工大縣目標。

蔡也說，民雄鐵路高架化先期工程開工，將為嘉義縣打造更完整的基礎建設，就是嘉義縣轉型起飛重要的一步，縫合鐵路沿線兩側地區、均衡都市發展，消除5處鐵路平交道所造成交通問題，期許施工團隊努力讓建設如期如質完工。

陳建仁說，民雄鐵路高架化後將成為一個地標，鄉親將能在便利、安全、舒適的環境生活，是政府施政最重要目標，中央與地方攜手合作就能讓國家、地方變得更好，雖興建過程中會帶來很大的不便，但等待8年將會帶來更好的生活環境。

交通部長王國材表示，完工將消除5處平交道、3處陸橋及1處地下道，縫合鐵路兩側地區，打通民族路等交通要道，均衡都市發展，既有民雄站改為高架車站，面對接下來8年施工交通黑暗期，中央盼地方鄉親能多體諒。

縣長翁章梁表示，近6年來嘉義發生翻天覆地的變化，可想像2031年通車後，民雄地貌將完全不一樣，回想2016年陳明文選立委叫他喊政見是民雄鐵路高架化，他當時也沒有信心，沒想到陳明文在卸任前兌現承諾，沒想到夢想成真！

立委陳明文表示，他當時不是亂喊民雄鐵路高架的，隨可行性研究評估到今年5月行政院核定，他全程每環節緊盯，想當初時任縣議員林于玲還批評他是在臭彈、放臭屁！很開心能在他卸任前正式動工，未來交通會更安全，帶動民雄朝城市商業化發展。