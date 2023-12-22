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後庄埤荒煙漫草髒亂點大變身 雲林再添一親水公園

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市後庄埤長期雜草叢生，縣府去年向水利署爭取4千多萬元經費，進行水環境再造計畫，將後庄埤轉型為親水公園，近日已完工。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市後庄埤長期雜草叢生，縣府去年向水利署爭取4千多萬元經費，進行水環境再造計畫，將後庄埤轉型為親水公園，近日已完工。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六市後庄埤長期雜草叢生，縣府去年向水利署爭取4千多萬元經費，進行水環境再造計畫，將後庄埤轉型為親水公園，近日已完工，縣議會臨時會今實地考察，多位議員對髒亂點重生為公園都表示肯定，縣府表示，親水公園將於明年一月試營運，未來會興建廁所及遊憩設施。

後庄埤位在斗六龍潭里，緊鄰雲林科技大學，是芭蕉溪的集水區，埤形似馬蹄狀，主要功能為蓄水及灌溉，但長期雜草叢生孳生蚊蟲，地方多次陳情，縣政府去年向水利署爭取4000多萬元經費，展開斗六市後庄埤水環境再造工程，近日已完工。

縣府水利處長許宏博說，後庄埤原為斗六重要的排水渠道之一，後因芭蕉溪截彎取直後設置橡皮壩蓄水，上游的橡皮壩因降雨過大洩洪導致回水至本基地，也有養豬戶及龍潭社區排放的生活汙水，水質較差，透過水環境計畫，針對後庄埤水環境及休憩資源等面向進行改善，改善面積約2公頃。

雲林縣長張麗善說，後庄埤在副縣長謝淑亞時任斗六市長時，原本是髒亂點，甚至有廢棄物堆置，現在防洪滯水及景觀設施已經完成，當中要克服的問題太多，包括有很多水門，又牽涉民生用水，上游又有養豬場，還要協助養豬場解決廢水問題，在城鄉處、水利處、環保局、文觀處等跨局處團隊合作下，才有今日成果。

張麗善表示，後庄埤改善計畫接下來要興建廁所、遊憩設施，會在第二、第三期工程逐步規畫，未來台鐵高架後，會新增縣府站，會把周邊的膨鼠公園、後庄埤、縣府文觀處、縣府、台大醫院串聯，成為遊憩的廊帶。親水公園預計明年一月試營運。

斗六市長林聖爵、縣議員蔡東富說，感謝縣府團隊的強大，才能把這個廢棄髒亂點，打造得美輪美奐，希望大家多到斗六看看走走；議長黃凱說，看到親水公園從無到有，很令人感動，縣府團隊沒有讓斗六市民失望。

雲林縣斗六市後庄埤長期雜草叢生，縣府去年向水利署爭取4千多萬元經費，進行水環境再造計畫，將後庄埤轉型為親水公園，近日已完工，縣議會臨時會今實地考察。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市後庄埤長期雜草叢生，縣府去年向水利署爭取4千多萬元經費，進行水環境再造計畫，將後庄埤轉型為親水公園，近日已完工，縣議會臨時會今實地考察。記者陳雅玲／攝影

斗六 養豬場 團隊

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