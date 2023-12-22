164線補丁顛簸 嘉縣府：已請台電改善

嘉義縣國道一號民雄交流道連接台1線之間的縣道164線，屬主要幹道、車流量相當大，縣府向中央爭取人本路廊整合計畫，獲補助近9900萬多元改良路基，目前台電進行電線路下地工程。有議員接獲民眾陳情，指出路面重鋪是「假修復」，行駛非常顛簸像波浪，盼盡快改善；縣府表示，已要求台電改善。

建設處長郭良江說，此路段下陷嚴重，刨除重鋪多次治標不治本，才爭取路基改良，待2個月後台電下地的工程完成，縣府進場做路基改良，路面要下挖近70公分，層層土石改良灌漿，須2周時間；由於後續還要開挖，現階段只能請台電盡量鋪平整。

目前164線有不少重鋪的「補丁」，車輛開過去感覺像波浪起伏，縣議員黃啟豪說，該路段要到明年11月23日才會完工，「真的太久了」，希望縣府針對路基工程能優先完成，減短交通壅塞期，且由於車流量大，夜間警示裝置須再增加，提高用路人安全性。

郭良江也回應，此路段是重要交通要道，不可能封閉道路施工，會採分段施工，確實會有交通壅塞黑暗期，會盡力壓縮工期，路基修復須較長工程期，盼民眾能體諒。民雄交流道縣164人本路廊整合計畫10月1日開工，工期420天，預定明年11月23日完工。