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改善交通亂象 雲林斗六轉運站動土
雲林斗六市火車站周邊長期機車違停，甚至占據部分車道空間，縣府獲公路局補助及自籌投入9886萬多元，將在火車站後站新建客運轉運站，包含220個機車停車格，縣長張麗善昨天動土指出要一併改善交通亂象。不過基地位置緊鄰鐵軌，是否影響未來鐵路高架化工程？縣府表示，會提報交通部納入評估。
張麗善說，轉運站為3層樓，1樓配置5席月台，提供客運停靠、上下客，2、3樓畫設220個機車格，讓機車族免再冒違規風險亂停，預計2025年6月完工。
火車通勤族張姓斗六市民說，車站周邊大量機車長年占用人行道停放，緊鄰車道的路邊也常停滿機車，壓縮到行人與汽車通行空間，人車爭道是常態，是當地交通沉痾。
斗六市長林聖爵說，公部門每周出勤拖吊違規車輛，執勤之餘也於心不忍，縣政府3年前即計畫此案，加上縣府將重鋪該處柏油路面，站體完工後，整體迎接全新的交通路網。
張麗善主持動土典禮也說，雲林大眾運輸交通工具的承載量仍少，未來斗六市區鐵路高架化後將新增「縣府站」，搭台鐵還可轉乘9條市區公車。縣府工務處長汪令堯表示，轉運站關係到車站周邊交通，有當務之急，縣府優先推動，也為使高架化案順利進行，將再提報交通部納入綜合評估計畫、研議規避方案，以不影響轉運站功能為主。
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