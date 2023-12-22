台南新化舊果菜市場明年拆 2億改造

台南新化果菜市場舊址位於精華地段，近2千坪空間閒置1年多，居民及民代質疑拖太久影響周邊發展，市府表示，已編列2億元，北側將興建醫療及公托大樓、南側規畫打造公園，預計明年4月前拆除。議員昨天質詢認為，應符合在地需求加入停車空間、里民活動中心。市長黃偉哲說，原則同意，將進一步研議。

市府指出，舊址原為都市計畫市3用地，北側變更為行政文教區，衛生局與社會局興建3層樓衛福大樓，由新化衛生所遷入，社會局也設置身心障自立生活服務中心、輔具服務據點、複合型身心障社區式服務據點等，預料可服務200名以上身心障礙者，另擬設立公共托嬰中心、收托60名幼兒；南側土地則變更為公園用地。

東榮里長劉桂雄表示，有議員提議1樓增加東榮及護國2里的活動中心，但距東榮里太遠，建議新化戶政事務所併入舊果菜市場新蓋大樓，原新化戶政大樓改為東榮里活動中心。

議員李偉智提醒，新化舊果菜市場旁仁愛街和民生路口，有1小塊畸零地約20坪不到變更為公園用地，工務局編列400萬元徵收，過程要加強溝通，應盡量合議購地，也要思考機關進駐後民眾洽公停車空間。

工務局代理局長陳世仁說，該筆私有畸零地會徵收讓公園有整體性，會以市價徵收並與地主做好溝通。地方建議增設里活動中心，並併入新化戶政所，原戶政所則做為東榮里活動中心；市府祕書長方進呈說，待民政局簽報，市長核定後，再進行變更設計增建4樓做為活動中心。

至於停車部分，市府表示，因果菜市場遷移後，區公所後方停車場使用型態將有所改變，以「新化風情小鎮」計畫經費3397萬元，改善周邊環境，清整步行廣場空間、人行步道系統，重整為安全舒適的公車停等空間，預計明年8月完工。