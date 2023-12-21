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近距離看見古蹟整修 台南赤崁樓這結構增添修復難度

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
赤崁樓古蹟因許多是早年師傅純手工打造，像是外牆欄杆的綠釉瓶，讓整修工程費了一番功夫找尋修復材料。記者萬于甄／攝影
赤崁樓古蹟因許多是早年師傅純手工打造，像是外牆欄杆的綠釉瓶，讓整修工程費了一番功夫找尋修復材料。記者萬于甄／攝影

台南國定古蹟赤崁樓因長期使用及各種環境因素，導致建物本體裂化損壞及設備老舊，南市府去年啟動修復工程，目前修復工程以文昌閣為主，進度約45％。市府文資處表示，因赤崁樓古蹟有許多都是早年師傅純手工興建，像是外牆的綠釉瓶，費了一番功夫找尋修復材料。

赤崁樓為台南著名的古蹟觀光景點之一，整修工程以傳統工法全面修復，經費由中央與地方共同合作，斥資約9000多萬，分兩階段進行，目前以維修北側的文昌閣優先，之後再維修南厠的海神廟。

遊客表示，海神廟二樓有時可看見文昌閣的修復情況，在古蹟現場見證古蹟的修復，算是很特別的觀光經驗。

文資處提到，為使修復期間不影響遊客的參觀活動路線，施工單位配合現場環境搭建空中棧橋，且棧橋兩旁還有茂密的樹林，師傅穿越樹林棧道，彷彿穿梭時光，協助古蹟回復原來的樣貌。

此外，赤崁樓因部分結構為早期師傅「純手工」打造，像是外牆的綠釉瓶、屋頂的瓦作、瓦當等，文資處花費約1年的時間找尋修復替代材料，尤其，破損的綠釉瓶尺寸有大有小，都需要重新開模燒製，因此增添了赤崁樓修復的困難度。

文資處表示，為強化赤崁樓整體建物防火等相關安全性，園區電機電路也將重新整修管理，另外未來也會增設無障礙電梯，讓更多遊客可以一同見證台南的歷史。

赤崁樓修復為不影響遊客觀光，施工單位搭建空中棧橋通行來往，協助古蹟回復原來的樣貌。圖／台南市文資處提供
赤崁樓修復為不影響遊客觀光，施工單位搭建空中棧橋通行來往，協助古蹟回復原來的樣貌。圖／台南市文資處提供
台南國定古蹟赤崁樓去年啟動修復工程，目前以文昌閣整修為主，園區其他地方仍開放讓遊客參觀，也讓遊客能近距離看見古蹟修復的工程。記者萬于甄／攝影
台南國定古蹟赤崁樓去年啟動修復工程，目前以文昌閣整修為主，園區其他地方仍開放讓遊客參觀，也讓遊客能近距離看見古蹟修復的工程。記者萬于甄／攝影
台南國定古蹟赤崁樓去年啟動修復工程，目前以文昌閣整修為主，進度約45％。記者萬于甄／攝影
台南國定古蹟赤崁樓去年啟動修復工程，目前以文昌閣整修為主，進度約45％。記者萬于甄／攝影

國定古蹟 赤崁樓

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