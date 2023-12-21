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斗六客運轉運站要蓋了 通勤族：終於解決交通沉痾
長年以來雲林縣斗六市未設置轉運站，加上斗六火車站周邊機車違停亂象頻傳，部分路段甚至壓縮既有車道通行空間。為改善市容及解決問題，縣府爭取交通部公路局補助及自籌工程款，總計投入9886多萬元於火車站後站新建客運轉運站，今天在基地舉行動土典禮，預計後年6月完工。
火車通勤族斗六張姓市民說，斗六火車站周邊交通亂象已存在非常多年，除了大量機車違規占用人行道停車，緊鄰車道的路邊也常停滿了機車，以致壓縮到行人與汽車通行空間，演變成人車爭道是常態，是當地交通沉痾。
斗六市長林聖爵表示，斗六火車站周邊交通亂象常被民眾提出來討論，公部門每周出勤拖吊違規車輛，執勤之餘也於心不忍，縣政府3年前即計畫此案，加上縣府將重鋪該處柏油路面，站體完工後，整體迎接全新的交通路網。
縣長張麗善主持動土典禮時指出，縣民的交通方式多仍騎腳踏車、電動車或開車為主，現在的使用習慣還沒改變，大眾運輸交通工具的承載量少，她希望培養大家善用的習慣，未來斗六市區鐵路高架化後將新增「縣府站」，民眾搭台鐵後可轉乘9條市區公車，出門、回家的路都很方便，不用再等晚輩接送，隨時就能出發。
張麗善說，該站在1樓配置5席月台，提供客運停靠並上下客，2、3樓則畫設220格機車停車格，給予機車族停放空間，免再冒違規風險亂停；該案施工期540日曆天，約於2025年6月完工。
由於該站主建築緊鄰台鐵軌道，未來是否影響斗六市區鐵路高架化工程推動，縣府工務處長汪令堯表示，因轉運站關係到車站周邊交通，有當務之急，縣府優先推動建設，也為使高架化案順利進行，將再提報交通部納入綜合評估計畫內處理，研議規避方案，以不影響轉運站功能為要。
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