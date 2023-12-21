快訊

被質疑濫用國安資源！直擊賴清德老家崗哨被撤除 人員冒雨急拆

日本環球影城2024有「咚奇剛」還有名偵探柯南長駐 網怕了：小心黑衣人

真的要挖了！柯文哲持分農地恢復農用 進場施工時間曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

斗六客運轉運站要蓋了 通勤族：終於解決交通沉痾

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣斗六客運轉運站為3層樓建築體，1樓為客運月台，2、3樓則為機車停車場。圖／雲林縣政府提供
雲林縣斗六客運轉運站為3層樓建築體，1樓為客運月台，2、3樓則為機車停車場。圖／雲林縣政府提供

長年以來雲林縣斗六市未設置轉運站，加上斗六火車站周邊機車違停亂象頻傳，部分路段甚至壓縮既有車道通行空間。為改善市容及解決問題，縣府爭取交通部公路局補助及自籌工程款，總計投入9886多萬元於火車站後站新建客運轉運站，今天在基地舉行動土典禮，預計後年6月完工。

火車通勤族斗六張姓市民說，斗六火車站周邊交通亂象已存在非常多年，除了大量機車違規占用人行道停車，緊鄰車道的路邊也常停滿了機車，以致壓縮到行人與汽車通行空間，演變成人車爭道是常態，是當地交通沉痾。

斗六市長林聖爵表示，斗六火車站周邊交通亂象常被民眾提出來討論，公部門每周出勤拖吊違規車輛，執勤之餘也於心不忍，縣政府3年前即計畫此案，加上縣府將重鋪該處柏油路面，站體完工後，整體迎接全新的交通路網。

縣長張麗善主持動土典禮時指出，縣民的交通方式多仍騎腳踏車、電動車或開車為主，現在的使用習慣還沒改變，大眾運輸交通工具的承載量少，她希望培養大家善用的習慣，未來斗六市區鐵路高架化後將新增「縣府站」，民眾搭台鐵後可轉乘9條市區公車，出門、回家的路都很方便，不用再等晚輩接送，隨時就能出發。

張麗善說，該站在1樓配置5席月台，提供客運停靠並上下客，2、3樓則畫設220格機車停車格，給予機車族停放空間，免再冒違規風險亂停；該案施工期540日曆天，約於2025年6月完工。

由於該站主建築緊鄰台鐵軌道，未來是否影響斗六市區鐵路高架化工程推動，縣府工務處長汪令堯表示，因轉運站關係到車站周邊交通，有當務之急，縣府優先推動建設，也為使高架化案順利進行，將再提報交通部納入綜合評估計畫內處理，研議規避方案，以不影響轉運站功能為要。

雲林斗六火車站周邊交通亂象頻傳，人車爭道是每天的日常。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六火車站周邊交通亂象頻傳，人車爭道是每天的日常。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府投入9800多萬元在斗六火車站後站新建客運轉運站，今天基地舉行動土典禮，預計後年6月完工。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府投入9800多萬元在斗六火車站後站新建客運轉運站，今天基地舉行動土典禮，預計後年6月完工。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右三）等人執鏟為斗六客運轉運站新建工程動土。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右三）等人執鏟為斗六客運轉運站新建工程動土。記者陳苡葳／攝影

火車站 斗六 張麗善 通勤族 機車族

延伸閱讀

張麗善連任周年表揚8典範名人 原因是為深化「品德教育」

影／愛心菜販陳樹菊讚張麗善推動禮義廉恥 「弟子規」是給父母讀的

照顧民眾「食」的需求 張麗善直播開箱「雲林良品X全家便利商店」聯名鮮食

古坑草嶺賞櫻將有好路可走 雲林4條觀光道投8800萬元改善

相關新聞

不再「抓龜走鱉」！儀器可抓煙囪排放超標汙染物 南市環保局著手測試

目前對工廠空汙採目測及實體檢測，但常「抓龜走鱉」，白忙一場。環境部調整檢驗方式，已經公告「預告訂定排放管道中粒狀汙染物不...

嘉義民雄「假修復」路面不平遭批 縣府：已請台電改善

嘉義縣國1下民雄交流道往東台1的縣道164交通要道，目前進行人本路廊整合計畫，縣府向中央爭取近一億補助路基改良，目前台電...

鼓勵銀髮族再進入勞動市場 雲林推銀髮人才服務據點

為鼓勵銀髮族再進入勞動市場，雲林縣政府去年10月在虎尾鎮設立「雲林縣銀髮人才服務據點」，委託遠東科技大學營運，至今服務個...

斗六客運轉運站要蓋了 通勤族：終於解決交通沉痾

長年以來雲林縣斗六市未設置轉運站，加上斗六火車站周邊機車違停亂象頻傳，部分路段甚至壓縮既有車道通行空間。為改善市容及解決...

南市優質教育頻拿滿分 中央一般性教育補助款考核連3年第一

台南市2023年教育成果斐然，除日前經濟日報縣市幸福指數大調查，教育成就滿意度全國第一，另榮獲教育部全國首座適性教學績優...

影／南市明年度千億總預算過關 黃偉哲： 感謝議員用洪荒之力審查

台南市明年度總預算案1169億5千餘萬元，市議會臨時會今天進行二、三讀會，由議長邱莉莉主持，順利完成三讀，歲出刪減117...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。