野生烏魚子產量穩定 雲林每台斤降100元

即將進入烏魚盛產旺季，今年受暖冬影響，雲林地區的養殖烏魚子產量減少，野生烏魚子產況則穩定，雲林區漁會總幹事林傳育指出，今年大量供應野生烏魚，平均每台斤將比去年降100元；漁會昨天辦烏魚子評鑑，後天將在萡子寮漁港直銷中心廣場表揚獲選者，並席開200桌超值烏魚合菜供預訂，反映相當熱烈。

林傳育說，雲林烏魚子今年依規格每台斤市價1700至3300元不等，每台斤平均約比去年降100元，且雲林漁民養殖技術不斷提升，加上現代人注重養生，加工也多以低鹽、低鈉為主要取向。

烏魚子評鑑 特等獎出線

雲林區漁會昨天辦第17屆烏魚子評鑑，有27名漁會烏魚產銷班與烏魚子加工製作業者參加，高雄科技大學水產養殖系特聘教授黃榮富召集5人組成評審團，黃榮富表示，以外觀、風味、質地與口感評選，今年評鑑品都在水準之上，呈現烏魚子橙紅透亮而且接近琥珀色的色澤，鹹度適中，經火烤後外層酥香、內裡鮮軟，口感極佳。

評鑑結果，「5至7兩」組特等獎得主莊國勝，「7兩以上」組特等獎得主李堃益，兩個組另分別選出4名頭等獎、10名優良獎。

烏魚大餐200桌 預訂得快

林傳育也表示，23日舉辦烏魚產業活動，推出200桌超值的烏魚大餐桌菜、每桌6000元，意者可偶致電（05）7721511分機3，額滿為止。