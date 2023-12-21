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台南善化苗圃巷車難轉進台1 號誌調整改善
南科台南園區從業人員突破9萬人，善化區省道台1線車流量大，其中有1段為西側西拉雅大道匯入，往南不到40公尺，東側又有苗圃巷小路口，兩條路沒正面相對，但先前紅綠燈號一致，結果苗圃巷車輛根本難轉進台1線，形成交通瓶頸，民眾至今投訴不斷；市府、公路局會勘後，決定號誌桿與燈號都會再次調整，最快明年1月中完成。
常開車經過該處的林姓居民說，西拉雅大道、苗圃巷同時綠燈，此時大量汽機車從西拉雅大道進入台1線，而苗圃巷僅6公尺寬，因是通往國道3號便道，也有許多車輛要進台1線，遇到西拉雅大道的「強勢」車流，左、右轉都難開。
善化警分局為此數次嘗試調整交通號誌時間差來解決，結果駕駛反映，台1線南向時，與西拉雅大道路口、苗圃巷口，1個紅燈、1個綠燈，讓人容易搞混，看到較遠綠燈以為可通行，才發現較靠近的號誌是紅燈，一不小心就會發生交通事故。
南市交通局、公路局新化工務段、區公所、當地里長到場會勘並商討解決辦法，交通局交通管制科長方川和說，將改善交通號誌，台1線與苗圃巷口的號誌桿會改為直立式，台1線南向車輛就不會再看到紅綠兩組燈號，並研議西拉雅大道和苗圃巷分別和台1線的燈號如何調整。
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