「嘉義TPASS」399元通勤月票開放預購 下月2日啟用範圍雲嘉南區

嘉義跨城際通勤月票今天開放預購，民眾可持悠遊卡、一卡通、愛金卡到嘉市火車站、先期轉運中心、嘉義客運中山站及嘉義縣公車處大雅站等預購月票方案，只要399元即可享有30日公共運輸搭到飽方案，「嘉義TPASS」整合嘉義市及嘉義縣境內台鐵、公路客運、市區公車、幸福巴士及公共自行車，明年元月2日啟用。

嘉縣市通勤通學往來緊密，共同生活圈，嘉義TPASS上線，除嘉市區公車、幸福巴士及公共自行車YouBike2.0前30分鐘乘車免費，更納入台鐵6站及行經嘉縣市市區公車、公路客運等路線，服務範圍擴及嘉義縣市與部分雲林縣及台南市，減輕縣市通勤通學成本，歡迎民眾多加利用。

交通處長許啟明說，「嘉義TPASS」適用範圍包含台鐵 (大林站、民雄站、嘉北站、嘉義站、水上站及南靖站)、公路客運、市區公車、幸福巴士、部分跨雲林縣及台南市公車路線，服務範圍涵蓋嘉義縣市、雲林、台南區域之路線，民眾使用「嘉義TPASS」可搭乘109條公車路線，享公共運輸30日不限搭乘次數、不限里程優惠。

除4大超商今天開賣「嘉義TPASS」紀念卡，民眾可持有手邊無綁定月票方案電子票證 (悠遊卡、一卡通及愛金卡)，卡片儲值金額需滿399元，可在嘉義火車站、先期轉運中心、嘉義客運中山站及嘉義縣公車處大雅站購買通勤月票方案，其適用運具及範圍如下：市區公車：嘉縣市市區客運、嘉縣市幸福巴士、臺南市市區客運，行經嘉義縣市路線共52條。