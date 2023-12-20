嘉市幼兒園送愛20載 送出耶誕禮物已超過2000份溫暖家扶兒

嘉義市聖彼得幼稚園的幼童們今天在老師的帶領下，趕在耶誕節前夕將準備好的60份禮物送給嘉義家扶中心，讓家扶兒們在寒冷的天氣裡得到一份溫暖的關懷。而幼兒園這份愛心已持續20年。

聖彼得幼兒園為聖公會嘉義聖彼得堂所成立，每年都有舉辦耶誕節慶的慣例，園長劉華貞以自身在美國求學的生活經驗中，在耶誕節前夕舉辦慈善關懷活動，讓弱勢族群也能一起歡度耶誕佳節。

劉華貞與師生討論後，於2004年起推動「耶誕星願-送愛到家扶」活動，今年已邁入第20年，累計送出的耶誕禮物已超過2000份。也曾贊助家扶中心助學希望工程、園遊會等活動，而聖彼得堂教會今年也成為嘉義市第一個與市府合作社區照顧關懷據點及巷弄長照站的教會，推動老幼共融、老幼共學，照顧社區裡0到99歲的每一個人。

劉華貞表示，雖然少子化影響幼兒園人數，但每次「耶誕星願」活動都獲得很多迴響，全園師生都一同參與，也有不少的畢業園生每年回來參加，園生們都是把自己的零用錢節省下來或是打開存錢桶來請家長代購禮物，部分家長也會加碼自掏腰包多買一份。劉華貞說，雖然禮物的金額不高，但能讓小朋友從中學習到耶穌奉獻、造福人群的精神，讓該園園生獲得的比付出的更多；曾參與第一屆耶誕星願的畢業園生、自小學習關懷弱勢的精神，如今是家扶中心社工。