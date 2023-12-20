拓展產銷新紀元 南市農漁冷鏈雙核心明年啟用

台南市政府農業局表示，南市農漁產豐富，積極建置農漁冷鏈雙核心拓展商機，玉井農產加工及冷鏈物流中心及將軍漁港建置智慧水產加工及物流運籌中心，都預定明年正式營運。

農業局今天辦理記者會發布年終成果，農業局長李建裕說明一年來相關業務推動情形。李建裕說，去年爭取玉井蒸熱處理廠設備更新升級，今年芒果期啟用，每年芒果總處理量最高可達800噸，提高檢疫處理量能及效率，果品處理良率接近100%，而玉井農產加工及冷鏈物流中心明年中完工，興建後委由民間機構營運，可收購南市及鄰近縣市青果，年處理量超過5500公噸；將軍漁港建置智慧水產加工及物流運籌中心，預定明年營運，農漁冷鏈雙核心上路帶動南市農業產銷升級、蛻變。

他指出，南市青果、加工品食品、水產品和畜產品等行銷亮眼，前往韓國、日本和新加坡、美國等通路洽談，預估未來 3至5年促成內外銷商機超過10億元。

他說，今年台灣國際蘭展參觀人數逾32萬人次，未來3至5年外銷訂單達112億餘元；世界蘭花會議明年在大台南會展中心舉辦，及2025第 15 屆亞太蘭花會議暨展覽主辦權，將持續增添話題