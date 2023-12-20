嘉義長庚醫院攜手安仁家園簽署MOU 照顧偏鄉弱勢兒童

嘉義長庚醫院與嘉義縣私立安仁家園合作推動兒少保護計畫，關懷嘉義縣沿海地區的弱勢兒少，嘉義長庚醫院院長楊仁宗、安仁家園主任謝孟潔今天下午簽署合作備忘錄，將透過醫療外展、轉介合作、發展評估、醫療諮詢、疾病衛教等方式，提供兒少身心健康的綜合照護。

安仁家園院長謝孟潔表示，安仁家園是嘉義縣唯一提供兒童及少年安置與教育的機構，照顧許多因為原生家庭照顧者失業、經濟壓力、隔代教養等內外在困境，而無法有完善生活環境的兒少，感謝醫療人員為安置兒少提供醫療評估，以及機構工作人員醫療諮詢、疾病衛教。

嘉義長庚醫院副院長黃文詩說，這些兒少中，有些可能患有先天性疾病或身心障礙，卻不易被發現，也無法及時獲得醫療資源的介入，醫療團隊去年10月起，定期到安仁家園提供醫療服務，至今已服務147人次，希望能夠陪伴他們度過難關並重建信心。

謝孟潔也說，兒少保護個案多為遭受原生家庭照顧者的身心虐待或疏忽照顧，為了確保安全而安置於機構，但也因過往的身心受創經驗，容易有注意力不集中、情緒不穩、發展遲緩等身心功能退化現象，希望透過與嘉義長庚醫院的合作，能夠得到更好的照顧和關懷。