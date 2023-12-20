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嘉義長庚醫院攜手安仁家園簽署MOU 照顧偏鄉弱勢兒童

聯合報／ 記者黃于凡蔡維斌／雲林即時報導
嘉義長庚醫院與安仁家園今簽署合作備忘錄，將攜手照顧偏鄉弱勢兒童。記者黃于凡／攝影
嘉義長庚醫院與安仁家園今簽署合作備忘錄，將攜手照顧偏鄉弱勢兒童。記者黃于凡／攝影

嘉義長庚醫院與嘉義縣私立安仁家園合作推動兒少保護計畫，關懷嘉義縣沿海地區的弱勢兒少，嘉義長庚醫院院長楊仁宗、安仁家園主任謝孟潔今天下午簽署合作備忘錄，將透過醫療外展、轉介合作、發展評估、醫療諮詢、疾病衛教等方式，提供兒少身心健康的綜合照護。

安仁家園院長謝孟潔表示，安仁家園是嘉義縣唯一提供兒童及少年安置與教育的機構，照顧許多因為原生家庭照顧者失業、經濟壓力、隔代教養等內外在困境，而無法有完善生活環境的兒少，感謝醫療人員為安置兒少提供醫療評估，以及機構工作人員醫療諮詢、疾病衛教。

嘉義長庚醫院副院長黃文詩說，這些兒少中，有些可能患有先天性疾病或身心障礙，卻不易被發現，也無法及時獲得醫療資源的介入，醫療團隊去年10月起，定期到安仁家園提供醫療服務，至今已服務147人次，希望能夠陪伴他們度過難關並重建信心。

謝孟潔也說，兒少保護個案多為遭受原生家庭照顧者的身心虐待或疏忽照顧，為了確保安全而安置於機構，但也因過往的身心受創經驗，容易有注意力不集中、情緒不穩、發展遲緩等身心功能退化現象，希望透過與嘉義長庚醫院的合作，能夠得到更好的照顧和關懷。

嘉義長庚醫院院長楊仁宗表示，與安仁家園簽署合作計畫是嘉義長庚醫院的社會責任，也是一個回饋社會的方式，希望能夠透過這個計畫，讓更多的兒童受惠，也呼籲社會大眾關心和支持兒童的權益，共同守護孩童的健康。

嘉義長庚醫院院長楊仁宗（右）、安仁家園主任謝孟潔（左）今天簽署合作備忘錄，安仁家園回送感謝狀。記者黃于凡／攝影
嘉義長庚醫院院長楊仁宗（右）、安仁家園主任謝孟潔（左）今天簽署合作備忘錄，安仁家園回送感謝狀。記者黃于凡／攝影
嘉義長庚醫院院長楊仁宗（右）、安仁家園主任謝孟潔（左）今天簽署合作備忘錄，將攜手照顧偏鄉弱勢兒童。記者黃于凡／攝影
嘉義長庚醫院院長楊仁宗（右）、安仁家園主任謝孟潔（左）今天簽署合作備忘錄，將攜手照顧偏鄉弱勢兒童。記者黃于凡／攝影

嘉義 長庚 隔代教養

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