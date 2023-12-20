嘉義東石、布袋鳥況佳 籲觀賞者勿亂停車

嘉義縣布袋濕地、東石鰲鼓濕地近日鳥況佳，雁鴨大軍壓境，鳥友紛紛聚集觀察及記錄珍貴鳥類。高雄鳥會呼籲鳥友們遵守交通規則，不要隨意路邊停車造成漁民困擾。

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞指出，隨著氣溫越來越冷，鰲鼓濕地森林園區鳥況更加熱鬧，除了雁鴨大軍與佔據整片樹林的鸕鶿外，黑面琵鷺渡冬的族群數量更突破往年紀錄，總數超過500隻。

高雄鳥會布袋鹽田團隊說，布袋鹽田濕地同樣鳥況豐富，更出現在台灣罕見的冬候鳥花雕、黑頸鷿鷈，吸引大批賞鳥人士造訪布袋。許多鳥友拍攝與賞鳥時將車子亂停，造成附近漁民困擾，呼籲鳥友們遵守交通規則。

布袋民宿業者林姓民眾則表示，期待公部門建置基礎賞鳥設施、更多的停車位，推廣賞鳥活動，串聯周邊景點，方便遊客來到布袋。

高雄鳥會說，布袋鹽田濕地由雲嘉南濱海國家風景區管理處維護，嘉義縣政府的支持下高雄鳥會布袋鹽田團隊進行環境巡守與鳥類調查暨推廣活動。

另外，鰲鼓濕地由林業保育署嘉義分署管理，民眾想安排賞鳥行程，可洽詢鰲鼓濕地生態旅遊單一窗口（0975-922678）預約戶外導覽。