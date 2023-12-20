影／雲林區漁會席開200桌辦烏魚千人大餐 烏魚子還降價了

每年冬至前後10天是烏魚盛產旺季，今年受暖冬影響，雲林地區的養殖烏魚子產量減少，不過野生烏魚子產況穩定，雲林區漁會總幹事林傳育說，今年價格每台斤比去年降100元，在養殖及加工技術加乘下品質精良，漁會今天按例舉辦評鑑，將於12月23日在萡子寮漁港直銷中心廣場表揚獲選者，並席開200桌烏魚合菜，還有節目表演、試吃品嘗等免費活動。

近年受天候影響及中國大陸大量捕撈烏魚，致台灣沿海野生烏魚數量逐漸減少，帶動養殖烏魚產業興起，林傳育表示，雲林地區漁民的養殖技術不斷提升，加上現代人注重養生，加工也多以低鹽、低鈉為主要取向，使地方烏魚產業發展成熟。

林傳育說，今年暖冬，環境影響養殖烏魚的成長與重量，連帶波及市場需求，漁會為了回饋消費者，今年大量使用野生烏魚供應消費需求，並以量制價，每台斤將比去年降100元，讓消費者享用到最超值的烏魚子。

雲林區漁會今天舉辦第17屆烏魚子評鑑，由高雄科技大學水產養殖系特聘教授黃榮富召集中華美食交流協會理事長駱進漢等產官學界共5名代表組成評審團進行評鑑，今年有27名漁會烏魚產銷班與烏魚子加工製作業者參加評比。

黃榮富指出，評選以外觀、風味、質地與口感為重，分別依據5至7兩及7兩以上兩種重量等級評分；今年評鑑品都在水準之上，呈現烏魚子橙紅透亮且接近琥珀色的色澤，鹹度適中，經火烤後外層酥香、內裡鮮軟，口感極佳，評選結果將在下午4點出爐，並於本周六烏魚行銷推廣活動頒獎。

林傳育說，為推廣台灣烏魚產業，12月23日在萡子寮漁港直銷中心廣場舉辦烏魚產業活動，會中表揚優質烏魚子業者，也推出200桌超值的烏魚大餐桌菜，每桌6000元，可電話(05)7721511分機3預定，額滿為止。