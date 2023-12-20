雲林TPASS月票199元全台最低價26日上線 即日起開放預購

雲林縣TPASS公共運輸定期票將於本月26日上線，月票199元與花蓮縣同為全台最低價，即日起開放預購，縣府推出獨家優惠，完成定期票購票可搭乘台灣好行至劍湖山樂園，憑存根享兩人成行一人免費的門票優惠，縣府表示，199元方案以縣內公共運輸為主，另規畫台鐵延伸至彰化及嘉義方案，中央尚在審議中。

雲林縣公共運輸定期票整合台鐵、公路客運、市區客運與公共自行車等各項大眾運輸工具，每月199元即可享有30天內不限次數、不限里程，搭乘縣內市區與公路客運共69條路線、台鐵5站(含林內、石榴、斗六、斗南、石龜)，及公共自行車前30分鐘免費的優惠。

雲林縣長張麗善表示，縣內長輩多，靠子女接送不方便，透過通勤月票整合，提供民眾在縣境內通勤、通學的交通需求，也能提高縣內公共運輸載具的使用率。

張麗善指出，199通勤月票趕在本月26日上線，希望能夠在元旦連假方便民眾使用，另台鐵部分目前僅有縣內各站可使用，縣府已規畫延伸至彰化、嘉義方案，待中央審議通過即可上路。

嘉義區監理所長黃萬益表示，雲林縣的199通勤月票方案是全台價格最低，路線又多，非常實惠，呼籲民眾踴躍購買使用。

縣府工務處長汪令堯表示，雲林縣TPASS公共運輸定期票包199方案含跨嘉義縣、嘉義市、台中市、南投縣及彰化縣的公路客運路線共19條，滿足民眾需求，若購買後未使用可退費，酌收20元手續費。

紀念卡即日起在四大超商販售，並在縣府及縣內各鄉鎮公所、高鐵雲林站旅服中心、台鐵斗六站、斗南站與林內站、台西客運北港站與虎尾總公司、嘉義客運北港站及西螺轉運站，共26個售票點開放購買雲林定期票，26日上線當天即可直接搭乘使用。

縣府慶祝雲林定期票上線，只要完成購票，可搭乘台灣好行Y01斗六古坑線從台鐵斗六站至劍湖山樂園，入園購票時出示定期票購票存根聯，可享兩人成行一人免費的門票優惠。相關訊息請上雲林公共運輸定期票網站查詢。