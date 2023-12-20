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85歲街頭藝人 童心手作環保童玩

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
環保創意童玩達人吳柳青，自創「妙妙蟲」童玩，在市場熱銷。記者魯永明／攝影
環保創意童玩達人吳柳青，自創「妙妙蟲」童玩，在市場熱銷。記者魯永明／攝影

85歲台南市麻豆區街頭藝人、環保創意童玩達人吳柳青，製作環保童玩超過一甲子，近期自創環保童玩「妙妙蟲」，帶到嘉義市最大傳統市場東市場銷售，不到10分鐘被搶買一空，有人1次買11支；他說，用銀葉板根落下的種子就地取材藝術化，變成可愛的童玩。

吳柳青解釋，銀葉板根是惡劣天候生長的濱海植物，用銀葉板根的種子，加上竹片、鐵絲、紙板，妙妙蟲每隻30元，1小時可做30支，手拿妙妙蟲沿鐵絲滑動，逗趣好玩。

吳柳青說，小時家境困苦，玩具自己做，20歲退伍，沒有一技之長，便拿手工製的童玩拿賣，一做65年，使用素材大多塑膠瓶、廢竹材等廢棄物，或石頭、樹種子等自然資源，創作出風車、陀螺、竹筷、竹蜻蜓等環保創意童玩，在市面上看不到，受民眾歡迎。

吳柳青常獲邀到幼教及社區、國小教製作環保童玩，除在麻豆總爺藝文中心擺攤，也搭火車到市場販售，兼推廣環保創意童玩。他指出，靠環保童玩和妻子養大3個女兒，現衣食無憂，安度老年生活，會到市場擺攤是因閒不下，看大家喜歡童玩，很開心。

廢棄物 幼教 街頭藝人

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