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雲林表揚8名人 盼典範長存

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣長張麗善（左三）昨天表揚8名典範名人，出身雲林的台東愛心菜販陳樹菊（右三）也是獲獎者。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（左三）昨天表揚8名典範名人，出身雲林的台東愛心菜販陳樹菊（右三）也是獲獎者。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長張麗善昨天表揚雲林8名各領域的典範名人，希望藉由他們典範故事，深化成雲林品德教育教材，獲獎者包括出生雲林的台東愛心菜販陳樹菊，她首度返鄉並到國小分享人生哲理，指出認同雲林推動禮義廉恥、品德教育，孩子懂得做人的道理更重要。

張麗善在連任周年前夕展現施政成果，表揚8名典範名人包括布袋戲大師黃俊雄、南華大學校長林聰明、馬來西亞台商總會會長丁重誠、勤誠興業董事長陳美琪、推動「阿善師」武藝文化的張朝國、財團法人雲林同鄉文教基金會創辦人譚量吉、輔大醫院院長黃瑞仁、愛心菜販陳樹菊，並合力種下典範之樹。

陳樹菊父母是雲林人，她出生西螺鎮，7歲時跟著父母親移居台東，為參加頒獎典禮首度回雲林，並到斗六鎮西國小分享人生哲理、同步在全縣國中小學直播；陳樹菊說，她以前讀書時候，校長室都有人之初性本善和禮義廉恥，現回母校發現都不見了，要給孩子善念觀念，心念善行動就會善，是非就能分明。

張麗善說，她提出的「雲林上場」已逐步實現，繼續推動雲林邁向農工商科技城，啟動未來產業願景地圖及九大產業園區的規畫，要將雲林打造成下世代科學園區，讓雲林被看見。縣府計畫處長李明岳表示，會陸續邀請典範名人到校園分享。

雲林 陳樹菊 張麗善

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