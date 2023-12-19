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嘉基院長姚維仁傳離勞工太近被換 姚：讓員工安居樂業是正確方向

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義基督教院長姚維仁傳因太接近勞工被換掉，圖為今天出席院方「誠心所願 讓生命轉彎」記者會身影。記者李宗祐／攝影
嘉義基督教院長姚維仁傳因太接近勞工被換掉，圖為今天出席院方「誠心所願 讓生命轉彎」記者會身影。記者李宗祐／攝影

嘉義基督教醫院院長姚維仁即將於明年卸任，外傳太照顧基層員工讓高層要將他換掉？今天姚維仁不置可否，他說，提高員工福利讓他們能夠安居樂業，這是正確的方向。

嘉基院長姚維仁擔任院長6年多，期間加強跨部門整合、建置智慧手術大樓、民雄鄉新建雙福基督教醫、分階段改善經營管理、提升醫療品質等，尤其提高員工福利讓基層最有感，但也因為這樣傳董事會要將他換掉，其任期到年底。

對於是否因為爭取員工福利而招至這樣的結果？姚維仁語重心長地表示，這非三言二語能說明一切，畢竟在不同立場會有不同的考量，自己會比較站在員工的立場，上任時就明白表示要為嘉基員工爭取福利，「這幾年來相信我做到了」，但還有很多策略、方向，例如要邁向醫學中心、提高醫療品質等，但是員工才是資產，許多事情是依靠員工來做的，照顧好員工，很多事情就會水到渠成，所以盡量提高員工福利讓他們能夠安居樂業，這是正確的方向。

姚維仁說，新的院長會有創意、行動力，會開創一個新的局面，自己卸任後仍會在嘉基，會在正子掃瞄、超音波檢查等醫療專長協助服務雲嘉南地區醫療，以醫療專業服務大家是件快樂的事情，沒什麼抱怨、遺憾，每件事、每個階段都有上帝美好的旨意，不管在什麼樣的職位，有這樣的使命就會努力往前走。

嘉基工會臉書不少人為院長即將離去感到不捨，理事長趙麟宇貼文「…院長您的努力我們看到了，您對員工的好是大家都知道的。您是世上的光與鹽，嘉基工會承蒙您的照顧，感謝您這六年來的貢獻。」、網友說「姚院長真的是我見過，最佛心最體恤員工，還有會聽員工想法的！」、「好突然，他是我看過最慷慨的院長」、「離勞工太近？違背董事會意願？」。

姚維仁畢業國防醫學院醫學系，曾在海軍總醫院（現為國軍高雄總醫院左營分院）服務、擔任成功大學醫學院醫學系主任、教授兼主治醫師、成大醫院核子醫學部主任、UCLA醫學中心正子造影中心研究員、嘉基院長等。

嘉基工會留言感謝姚維仁擔任院長期間為員工謀福利。圖／翻攝畫面
嘉基工會留言感謝姚維仁擔任院長期間為員工謀福利。圖／翻攝畫面
嘉基工會臉書網友留言感謝姚維仁擔任院長期間為員工謀福利。圖／翻攝畫面
嘉基工會臉書網友留言感謝姚維仁擔任院長期間為員工謀福利。圖／翻攝畫面

嘉基工會臉書網友留言感謝姚維仁擔任院長期間為員工謀福利。圖／翻攝畫面
嘉基工會臉書網友留言感謝姚維仁擔任院長期間為員工謀福利。圖／翻攝畫面

國防醫學院 主任 成大醫院

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