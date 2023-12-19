影／愛心菜販陳樹菊讚張麗善推動禮義廉恥 「弟子規」是給父母讀的

雲林縣長張麗善今舉辦連任周年暨雲林典範獎頒獎典禮，出生雲林的台東「愛心菜販」陳樹菊受邀出席，她首度返回故鄉雲林，並到國小校園分享她的人生哲理，她認同雲林推動禮義廉恥、品德教育，強調孩子不需要很會讀書，懂得做人的道理更重要，父母不該把重心放在賺錢，而是要教育孩子。

陳樹菊的父母是雲林人，她出生雲林西螺鎮，7歲時跟著父母親移居台東縣，小學畢業那年母親因難產過世，姐代母職在台東市中央市場賣菜，省吃儉用捐助需要的人，是愛心菜販，獲得雲林典範表揚，她為參加頒獎典禮，首度返回故鄉雲林。

陳樹菊上午受邀到斗六鎮西國小分享人生哲理，同步在全縣國中小學直播，她在演講時分享，在她以前讀書的時候，校長室都有人之初性本善和禮義廉恥，但是現在回去母校的時候，校長室那些字都不見了。

陳樹菊說，她很認同雲林縣推動品德教育，雲林的老師、縣長都把學生教育的很好，一念之差會造成一生的後悔，所以要給孩子善念的觀念。現在的社會不是考第一名就很厲害，要會做人才是厲害，做人如果成功，出了社會也會很成功，現在的孩子很聰明，不像以前的孩子很憨直，她覺得縣長跟學校推動禮義廉恥會很成功，給孩子善念的觀念，心念善行動就會善，是非就能分明，學校跟家長都不用煩惱。

陳樹菊受訪指出，現在孩子很聰明，要考一百分、考第一名都很簡單，要懂得做人才是重要，孩子出社會懂得是非分明，父母就不用煩惱，孩子心念正，出去遇到的都是正緣。「弟子規」不是給孩子讀的，是給父母讀，讓父母教育孩子，跟學校配合，孩子不是難教，家長不該把重心放在賺錢，生活過得簡單就好，孩子如果沒有教育、照顧好，只會讓父母操心，甚至錢也留不住，所以重心要把孩子教育好，日子過得去就好。